Salí a protestar con mi única arma, mi violín: artista venezolano

Willy Moisés Arteaga, el violinista que protestó contra la represión en Venezuela con su instrumento, estuvo en Blu Radio y habló sobre los motivos que tuvo para enfrentarse, de manera pacífica, a las autoridades.

Publicidad

“Salí a protestar con mi única arma”, dijo el músico que se sintió motivado por las injusticias que, según él, se están cometiendo en su país.

Publicidad

Música vs represión: Violinista tocó el Himno Nacional frente a la #GNB https://t.co/wTYGk4Yl36 pic.twitter.com/gMFaOElWnX — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 9, 2017

Publicidad

Arteaga aseguró que esto también fue un homenaje a Armando Cañizares, otro joven violinista que murió en medio de las protestas que adelantan estudiantes contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Armando perdió la vida por su país, dándola en las calles, pagó un precio muy alto, tenemos como artistas ver este ejemplo y actuar”, dijo Willy Moisés Arteaga.

Publicidad

“No tengo piedras, no tengo bombas, no tengo nada, lo único que tengo es un instrumento que tengo que utilizar a favor de estas personas que no tienen libertad”, señaló.