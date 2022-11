Salir de la OEA es la decisión menos acertadas de un Gobierno: embajador de Argentina

El embajador de Argentina ante la OEA, Juan José Arcuri, dijo que es entendible la decisión de Venezuela de buscar salirse del organismo interamericano “teniendo en cuenta las características de cómo se ha venido manejando el Gobierno de Nicolás Maduro”.



Sin embargo, dijo que esa podría ser considerada una de las decisiones políticas menos acertadas que pueda haber tomado cualquier Gobierno en una situación similar a la del vecino país.



“Uno no puede abandonar cualquier una mesa que era relativamente el único contacto serio y objetivo que tenía con el mundo. Cerrar una puerta de esa manera, que en realidad no es que esté tan cerrada”, alertó.



En ese sentido, dijo que es más una reacción “reactiva” que “razonada” por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



Cabe recordar que el presidente de Venezuela ya dijo que dio un "paso gigante para romper con el intervencionismo imperial", tras ordenar el inmediato retiro de su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), que convocó una reunión para tratar la situación venezolana sin su consentimiento.



"26 de Abril 2017 día de Dignidad de Independencia, he dado un paso gigante para romper con el intervencionismo Imperial #PorDignidadNosVamosDeOEA", escribió en su cuenta de Twitter.



El jefe de Estado pidió, en otro mensaje, la comprensión y solidaridad de los pueblos de América Latina y del mundo "para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela", y solicitó al pueblo de su país mantenerse en "unión cívico militar".



"La Venezuela Bolivariana Revolucionaria y chavista seguirá su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendrá", agregó.



El mandatario venezolano insistió además en que "ya basta de abusos intervencionistas y violación de la legalidad", pues aseguró que su país "es la cuna de los Libertadores" y que la harán "respetar".



La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país iniciará este jueves un procedimiento para abandonar el organismo interamericano, a raíz de que este mecanismo convocase una reunión de cancilleres sin el aval de Venezuela.



En un pronunciamiento transmitido por el canal estatal VTV, remarcó que Venezuela no participará en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz" en su país.



La canciller venezolana criticó la iniciativa para convocar la reunión que tomaron hoy las misiones permanentes ante la OEA de 16 países miembros, en concreto Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



"Son acciones dirigidas por un grupo de países mercenarios de la política para coartar el derecho al futuro del pueblo de Venezuela, para coartar y afectar el derecho a la patria, el derecho a vivir tranquilamente", afirmó.