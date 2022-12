¿Se ha manejado bien la información con respecto al submarino ARA San Juan?

El médico psiquiatra Hugo Marietán habló desde Argentina sobre la manera como se ha manejado la información y el tipo de comunicación que se ha tenido con respecto a los datos del submarino ARA San Juan desaparecido hace 11 días con 44 tripulantes a bordo.



“A los argentinos nos cuesta asumir pérdidas humanas, no nos acostumbramos a incidentes tan serios como los que pasó con el submarino.

Además, la marina tiene un protocolo para comunicarse con la gente fría y que está basada en datos certeros, y eso es lo que marca la distancia”, explicó el experto después de conocerse que algunos familiares de los tripulantes se han quejado sobre la forma en que se han venido enterando de los acontecimientos, pues según dicen, se enteran por los medios de comunicación y no por la Armada directamente.



Marietán dijo, además, que este ha sido un golpe duro para la marina al ser un hecho sin precedentes.



“La marina está sufriendo un accidente grave sin antecedentes, ellos tienen un protocolo desde hace tiempo en que no dicen nada si no se tiene la completa certeza de lo que pasó”, puntualizó.



