Siete años en el poder: Ortega impulsa reforma que cambia las reglas electorales en Nicaragua

La reforma constitucional que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua propone además ampliar el periodo presidencial de seis a siete años, informó este martes la Asamblea Legislativa al recibir el proyecto del presidente Daniel Ortega.

La Asamblea -controlada por el gobierno- tiene previsto aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" ni "golpistas" al servicio de Estados Unidos, los términos con los suele referirse a sus adversarios.

"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, al leer la parte introductoria de la propuesta.

El texto no ha sido difundido aún en su totalidad.



La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", añadió Porras.

La copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y antes de su aprobación también habrá "consultas" con varios sectores de la sociedad nicaragüense.