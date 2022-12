Sylvester Stallone, el actor de Hollywood que rechazó oferta de Trump

Según lo reportó The New York Times, la propuesta de Trump a Sylvester Stallone tenía que ver con un cargo relacionado con cultura.



El actor estadounidense informó a través de un comunicado que “estaba honrado de haber sido tenido en cuenta para dirigir la Fundación Nacional de las Artes”, pero rechazó la oferta.



Aunque Stallone no descartó del todo hacer parte del gobierno Trump, pues en el comunicado indicó que sería más útil ayudando a los veteranos de guerra a "encontrar un empleo, una vivienda adecuada y asistencia financiera a esos héroes que merecen respeto".



El protagonista de Rocky ha sido reconocido por contribuir con altas cantidades de dinero a los veteranos de guerra.