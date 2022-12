Tras breve detención, liberan a presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó

El diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (legislativo del vecino país), fue liberado minutos después de ser detenido este domingo cuando se dirigía a un cabildo abierto en la Guaira, a unos 20 kilómetros de Caracas.

El parlamentario, mientras se dirigía al evento, fue interceptado por funcionarios del SEBIN (Policía política).

#DENUNCIA

Alertamos al mundo y al país que hoy #13Ene un comando del SEBIN interceptó al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela @jguaido y desconocemos su paradero. — Juan Guaidó (@jguaido) January 13, 2019

Tras confirmarse la detención, se conocieron imágenes del momento del operativo:

#SOSVenezuela: Este es el momento de la detención del Presidente Encargado de Venezuela @jguaido por el SEBIN. NARCOTIRANIA en acción. Atentos. pic.twitter.com/IUO6EH19x5 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 13, 2019

En un audio al que tuvo acceso BLU Radio, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, narró cómo fue el operativo de detención:

“Aproximadamente hace como 40 minutos fue detenido por funcionarios del Sebin. Íbamos bajando hacia el cabildo abierto en la Guaira y en la autopista Caracas-la Guaira nos interceptaron dos camionetas del Sebin con funcionarios completamente armados, con armas largas y encapuchados. Abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta.

No lo golpearon, pero nos dijeron que debían llevárselo detenido inmediatamente. Se lo llevaron esposado, forcejearon y me quitaron su teléfono celular. Me obligaron a subirme a la camioneta y me dijeron que debía arrancar después.

Ellos se lo llevaron, dieron retorno en El Limón, y subieron hacia Caracas, pero perdimos la pista de los funcionarios del SEBIN”.

Cabe resaltar que el Parlamento, de contundente mayoría opositora, no reconoce la legitimidad del nuevo Gobierno de Nicolás Maduro, que comenzó a regir el jueves pasado en medio de cuestionamientos por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.