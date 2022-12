Trump confirma la publicación este jueves de documentos sobre asesinato de Kennedy

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que este jueves ordenará la publicación de miles de nuevos documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, que han permanecido por décadas en secreto, alimentando variadas teorías conspirativas.



"Sujeto a la recepción de nueva información, permitiré, como presidente, que los por mucho tiempo bloqueados y clasificados Archivos JFK sean abiertos", dijo el mandatario.



Momento crucial en la historia estadounidense, el asesinato del joven presidente el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, ha evocado múltiples teorías que se enfrentan a la versión oficial de que el atacante Lee Harvey Oswald fue el único responsable.



Las especulaciones tomaron un nuevo aire tras la salida en 1991 del film "JFK" de Oliver Stone, que mostraba teorías conspirativas en torno al asesinato. Ante el debate público que le siguió, una ley de 1992 autorizó la publicación de todos los documentos -unos millones de archivos han sido hecho públicos-, reservando bajo llave una parte de ellos hasta la fecha límite del 26 de octubre de 2017.



Estaba previsto que los archivos se abrieran completamente el próximo jueves, casi 54 años después del asesinato de Kennedy, una ocasión esperada con gran ansiedad tanto por historiadores como por defensores de teorías conspirativas.



El presidente estadounidense puede aún decidir mantener algunos archivos en secreto posiblemente para proteger fuentes y métodos de inteligencia aún usados, un derecho al que Trump no renunció en su tuit y que un funcionario de la Casa Blanca destacó el sábado pasado.



"El presidente cree que esos documentos deben hacerse disponibles en el interés de una completa transparencia, al menos que las agencias (de inteligencia) presenten una justificación clara y convincente relacionada con la seguridad nacional o el mantenimiento del orden", declaró el responsable.



Algunos medios han estimado el número de archivos aún secretos en 3.100 y han asegurado que decenas de miles de informes que fueron liberados hace años con apartados tachados ahora serán totalmente desclasificados.



El sitio Politico había destacado el viernes, citando a miembros del gobierno, que Trump estaba bajo presión, particularmente de la CIA, para que bloquee la publicación de algunos de esos documentos, especialmente los que se remontan a los años 90 porque podrían poner en peligro a agentes e informantes aún en ejercicio.



Unos cinco millones de documentos, provenientes principalmente de los servicios de inteligencia, la policía y el departamento de Justicia, están conservados en Washington detrás de los muros de los Archivos Nacionales. La inmensa mayoría, 88 %, ya han sido revelados al público, según esa institución, y 11 % fueron publicados luego de haber estado restringidos.



La Unión Soviética, Cuba: En plena guerra fría, la muerte a los 46 años del apuesto mandatario traumatizó a todo un país ... y desencadenó numerosas teorías de conspiración que aún persisten.



Más de 40.000 libros sobre JFK habían sido publicados al 50° aniversario de su muerte, en 2013. Y según una encuesta de Gallup ese año, 61 % de los estadounidenses pensaba todavía que Oswald no había sido el único asesino, no obstante, el menor porcentaje en medio siglo.



En 1964 una investigación del entonces presidente de la Corte Suprema Earl Warren concluyó que Oswald, un exsoldado que había vivido en la Unión Soviética, actuó solo cuando le disparó al convoy presidencial, alcanzando a Kennedy con dos tiros, uno en la cabeza.



Pero las especulaciones, alimentadas entre otros hechos porque Oswald fue baleado dos días después del asesinato, han permanecido vivas durante décadas.



En 1979 una comisión del Congreso concluyó que Kennedy fue "probablemente asesinado como resultado de una conspiración" y que probablemente hubo dos tiradores.



Un variado compendio de especulaciones han surgido con los años, acusando a Fidel Castro, la mafia, la KGB o la CIA.



Incluso Donald Trump se introdujo en el torbellino de las especulaciones, afirmando durante la campaña a las primarias republicanas que el padre del senador republicano Ted Cruz, uno de sus rivales y de origen cubano, había sido visto junto a Lee Harvey Oswald justo antes de que éste muriera.



"¿Qué estaba haciendo con Lee Harvey Oswald poco antes de su muerte? Es horrible", había declarado el futuro presidente estadounidense en relación a Rafael Cruz en una entrevista con Fox News, citando el tabloide sensacionalista National Enquirer.



"Este hombre es un mentiroso patológico", había reaccionado, indignado, Ted Cruz.



El congresista demócrata Adam Schiff recordaba divertido ese episodio el sábado, al retuitear el anuncio del presidente, ironizando: "¿Significa esto que el padre de Ted Cruz quedará desenmascarado?".



