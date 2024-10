Trump habla con latinos mientras Harris marca distancias con Biden

Donald Trump dijo a votantes latinos que "no es un fan" de Kamala Harris pero reconoce su "habilidad para sobrevivir" políticamente, en un acto electoral este miércoles en el que volvió a echar pestes contra la migración irregular.

Cuando faltan 20 días para las elecciones presidenciales, tanto el candidato republicano de 78 años como la demócrata de 59 multiplican los mítines y las entrevistas para intentar captar el voto de los indecisos.

El miércoles por la noche, Univisión difundió una sesión de preguntas respuestas con votantes latinos en Miami.

Trump aprovechó para martillear su retórica antimigrante.

"Millones de personas están llegando" de "instituciones mentales, están vaciando los hospitales psiquiátricos (...), están vaciando las cárceles", reiteró y aseguró que quitan los empleos a afroestadounidenses y a los hispanos, una afirmación desmentida por los expertos.

- "Día de amor" -

Cuando le preguntaron por el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus simpatizantes atacó el Capitolio, contestó que cientos de miles de personas acudieron a Washington porque pensaban que las elecciones, que él perdió contra Joe Biden, "estaban amañadas". Para él, "fue un día de amor".

El millonario abogó por "elecciones honestas" el 5 de noviembre y, ante la pregunta de qué haría para unir a los estadounidenses, afirmó: "Lo que unirá a nuestro país es el éxito".

Volvió a poner en duda el cambio climático. "El verdadero calentamiento global del que tenemos que preocuparnos es nuclear", les dijo.

Pero reconoció que la pregunta más difícil con diferencia fue la última, cuando una mujer le pidió que citara tres virtudes de Kamala Harris .

"No soy un fan (...) pero parece tener una habilidad para sobrevivir", porque se retiró de las primarias demócratas para los comicios de 2020 y ahora es candidata a presidenta, le contestó.

Además "parece tener algunas amistades desde hace mucho tiempo" y eso es "algo bueno", sostuvo.

La mujer preguntó lo mismo la semana pasada a Harris y esta contestó: "Creo que Donald Trump ama a su familia, y creo que eso es muy importante (...). Pero realmente no lo conozco, para serle sincera. No tengo mucho más que decirle".

La mayoría de los latinos vota por los demócratas, pero existe "una brecha muy significativa" entre mujeres y hombres. y estos últimos apoyan casi por igual a él y a Harris, afirmó este miércoles Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), en rueda de prensa.

Al menos 17,5 millones de hispanos votarán en estos comicios, con lo que pueden marcar una diferencia, sobre todo en los siete estados llamados bisagras o pendulares porque no se inclinan por ningún partido.

Por la mañana, Fox News, la cadena preferida de los estadounidenses, emitió otra sesión de preguntas respuestas de Trump, pero esta vez con mujeres.

Sobre el derecho al aborto, el expresidente sostuvo que cree "firmemente" en excepciones a su prohibición, como "la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre", pero cada mujer "debe escuchar su corazón".

"Quiero hablar de la FIV. Soy el padre de la FIV", dijo sobre la fecundación in vitro.

"¿De qué está hablando?", se preguntó Harris en la red social X.

Harris también estuvo en Fox News, pero para ella no es terreno amigo, sino la boca del lobo.

Dio una entrevista que se convirtió en un tira y afloje entre una vicepresidenta combativa y el inquisitivo Bret Baier, un veterano periodista de la cadena.

"Tienes que dejarme terminar" de hablar, soltó ella varias veces.

- "Nueva generación" -

Cuando le preguntó por qué dijo en otras entrevistas que no se le ocurría nada que hubiera hecho de forma diferente a Biden , ella contestó: "Mi presidencia no será una continuación" de la de Biden.

"Aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo", añadió.

El presentador, con fama de duro pero justo, quiso saber si se arrepentía de haber puesto fin al programa Quédate en México, introducido por Trump durante su mandato para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.

La exfiscal insistió en que el sistema migratorio "está roto" y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista.

El periodista destacó que migrantes liberados en espera de juicio migratorio cometieron crímenes atroces y lo ilustró con el video de la madre de una chica asesinada.

"Son casos trágicos, no cabe duda (...) y no puedo ni imaginar el dolor que han experimentado las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido" pero "también es cierto que si se hubiera aprobado una seguridad fronteriza hace nueve meses, habríamos tenido más agentes fronterizos en la frontera" con México, se defendió ella.

Harris atacó duramente Trump: "Él es el que tiende a degradar, menospreciar y rebajar al pueblo estadounidense. Él es quien habla de un enemigo interno".