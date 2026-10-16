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Blu Radio  / Mundo  / Portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia deja su cargo tras polémica y dardo de Trump

Portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia deja su cargo tras polémica y dardo de Trump

Tras las críticas a su primera rueda de prensa y las dudas sobre sus credenciales profesionales, la portavoz decidió no continuar en el cargo.

Presidente Donald Trump y secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia.
Presidente Donald Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó a EFE un funcionario.

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Trump le había sugerido a la portavoz que se replantee continuar en el cargo tras las críticas a su primera rueda de prensa, que duró menos de 15 minutos y en la que solo respondió tres preguntas, y la polémica por sus credenciales como abogada, después de reconocer que no aprobó el examen de acceso a la profesión en California.

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"Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", aseguró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca antes de acudir a un mitin republicano en Georgia, como parte de su agenda rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump había dicho que hablaría con Zacharia cuando regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión en sus manos. "¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", afirmó ante los periodistas, antes de añadir que dejaría "que ella tome esa decisión".

Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

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El mandatario había anunciado el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre.

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Donald Trump
AFP

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La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

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A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

"Anoche estuvo en 'Fox & Friends' (un programa de la cadena Fox). La han tratado, diría yo, de forma bastante desagradable. Hace dos minutos le dije a Katie: 'No tienes por qué hacer esto si no quieres'", afirmó Trump, quien añadió que solo quería que fuera feliz.

Este viernes, Zacharia volvió a defenderse en una entrevista con Fox News, donde argumentó que su función es "representar al presidente ante la prensa" y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.

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