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Blu Radio  / Mundo  / Último mensaje de reconocida empresaria hallada muerta en un hotel con director de una cárcel

Último mensaje de reconocida empresaria hallada muerta en un hotel con director de una cárcel

La empresaria, quien no solía compartir fotos muy segudio en sus redes sociales, publicó una foto apenas días antes del crimen que acabó con su vida.

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