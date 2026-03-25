Último mensaje de reconocida empresaria hallada muerta en un hotel con director de una cárcel

Un misterioso y violento hecho tiene en alerta a las autoridades, luego de que una mujer fuera encontrada sin vida dentro de una habitación de hotel, mientras que el hombre que la acompañaba fue hallado con una herida de bala y aún con signos vitales.

Los hechos se registraron en el municipio de Aracaju, en Brasil, donde fue hallado el cuerpo de Flávia Barros, una empresaria de 38 años reconocida en el sector financiero y con presencia en redes sociales. En el mismo lugar se encontraba su pareja sentimental, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, director de un complejo penitenciario, quien fue trasladado de urgencia a un hospital tras resultar herido.

De acuerdo con las primeras informaciones, la pareja había compartido la noche del sábado en un concierto del cantante Rey Vaqueiro y, tras el evento, decidió hospedarse en el hotel donde horas más tarde ocurrió el crimen que hoy es materia de investigación.

Cuando las autoridades ingresaron a la habitación, encontraron a la mujer sin vida con varios impactos de arma de fuego. En el mismo sitio estaba el funcionario penitenciario, también con una herida de bala. Su estado de salud fue reportado como grave, aunque permanece con vida bajo atención médica.



Flávia Barros fue hallada sin vida junto a su pareja. Foto: Redes sociales

Las hipótesis preliminares señalan que el hombre habría atacado a la empresaria y luego intentado quitarse la vida. No obstante, sobrevivió, por lo que se convirtió en el principal sospechoso del caso. Se espera que, una vez se recupere, pueda rendir declaración ante las autoridades para esclarecer lo sucedido.



El último mensaje de la empresaria

Flávia Barros, además de su actividad empresarial, tenía una comunidad de más de 20.000 seguidores en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y profesional. Aunque no publicaba con frecuencia, su última aparición digital ha cobrado especial relevancia tras su muerte.

El pasado 15 de marzo, con motivo de su cumpleaños, la empresaria dejó un mensaje que hoy genera conmoción: “Gracias a Dios por todo lo que he pasado y por todo lo que está por venir”.

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El caso ha generado aún más interrogantes debido al historial del implicado. Desde la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Bahía informaron que Miranda de Matos no tenía procesos disciplinarios ni antecedentes de comportamientos irregulares, lo que ha sorprendido a distintos sectores.

La investigación está a cargo de la funcionaria Nalile Castro, quien aseguró que existen indicios suficientes que apuntan a la responsabilidad del director penitenciario en la muerte de Barros, por lo que no se descarta que el hecho sea tipificado como feminicidio.

Según versiones de familiares y amigos, la relación entre ambos era reciente. Se conocieron en noviembre de 2025, pero solo hasta marzo de este año habían formalizado su noviazgo, lo que ha hecho aún más inesperado el desenlace para su círculo cercano.

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Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente este caso.