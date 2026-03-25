Reconocida empresaria es hallada muerta en un hotel con el director de una cárcel: esto se sabe

Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una habitación de hotel. En el mismo lugar, un hombre con heridas de bala fue hallado con signos de vida, lo que activó de inmediato un operativo de emergencia y el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Flávia Barros, una reconocida empresaria de 38 años, cuyo cuerpo fue descubierto en un hotel del municipio de Aracaju, en Brasil. Junto a ella se encontraba su pareja sentimental, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, director de un centro penitenciario, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja había compartido la noche del sábado luego de asistir a un concierto del cantante local Rey Vaqueiro. Tras el evento, decidieron hospedarse en el lugar donde horas más tarde se registró el hecho que hoy es materia de investigación.

Las autoridades que atendieron el caso encontraron a la mujer con varios impactos de arma de fuego dentro de la habitación. En el mismo sitio estaba el funcionario penitenciario, también con una herida de bala. Su estado de salud fue reportado como grave, aunque los médicos lograron mantenerlo con vida tras su ingreso al centro asistencial.



Su pareja es el principal sospechosos del crimen. Foto: Redes sociales

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría atacado a la empresaria y posteriormente intentado quitarse la vida. Sin embargo, no logró su objetivo, por lo que ahora es considerado el principal sospechoso de la muerte de Barros.

El funcionario se desempeña como director del Complejo Penitenciario Paulo Afonso. A pesar de la gravedad del caso, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Bahía señaló que no existen procesos disciplinarios en su contra.

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Además, la entidad indicó que el directivo mantenía un historial laboral estable, sin antecedentes de conductas irregulares ni reportes de inestabilidad emocional, lo que ha generado aún más preguntas en torno a las circunstancias del crimen.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido en este caso que ha causado impacto en distintos sectores.