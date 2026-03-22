Las que debían ser unas vacaciones de ensueño para un turista británico y su pareja en Cartagena terminaron convertidas en una verdadera tragedia la mañana de este domingo 22 de marzo.

James Michael Winkless, de 30 años, fue encontrado sin vida en las playas del barrio El Laguito, en la zona turística del Corralito de Piedra.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el extranjero se habría ahogado cuando intentaba disfrutar de un baño de mar durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, deberá ser Medicina Legal la que determine la causa exacta del fallecimiento del visitante.

La víctima, quien había llegado a la capital de Bolívar el pasado 9 de marzo, al parecer se encontraba en la ciudad por motivos de su matrimonio.



Este es el segundo caso de ahogamiento que se registra en esta zona de playa en lo corrido de 2026. El pasado 7 de febrero, en medio del paso del denominado frente frío por el mar Caribe, el joven chef Samuel Peñates Cortina, de 21 años, también fue encontrado sin vida después de más de 24 horas de búsqueda.

Turista extranjero fue encontrado sin vida en playas de Cartagena; se habría ahogado

Restricciones para la navegación

Durante este fin de semana en Cartagena, por el aumento de la velocidad de los vientos y la altura del oleaje, la Capitanía de Puerto emitió bandera amarilla para la navegación en la zona insular; es decir, se prohibió el embarque y desembarque de pasajeros en todas las islas, incluyendo Playa Blanca.

En la bahía interna de la ciudad se mantiene la bandera verde para la navegación bajo recomendaciones y seguimiento.

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“Se permite la navegación bajo estricta observancia de todas las medidas de seguridad y restricciones operativas vigentes, las cuales deberán ser evaluadas permanentemente por los capitanes, pilotos y operadores marítimos”, indicó la Capitanía de Puerto.