En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Turista extranjero fue encontrado sin vida en playas de Cartagena; se habría ahogado

Turista extranjero fue encontrado sin vida en playas de Cartagena; se habría ahogado

El extranjero se encontraba en la ciudad de Cartagena desde el pasado 9 de marzo en compañía de su pareja.

Turista extranjero fue encontrado sin vida en playas de Cartagena; se habría ahogado
Turista extranjero fue encontrado sin vida en playas de Cartagena; se habría ahogado
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad