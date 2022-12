Un hombre se disfrazó de Trump y apuñaló a una persona en EE.UU.

Según el canal de televisión NBC 2, el Departamento de Policía de Cape Coral, cerca de Fort Myers, pidió a la población que comunique cualquier dato que pueda llevar a la detención del autor de la agresión, que huyó del lugar a pie.



No se han revelado detalles de la víctima, que fue hospitalizada.



Con ayuda de un helicóptero, agentes policiales rastrearon durante varias horas el barrio donde se produjo la agresión media hora antes de la medianoche, pero no lograron dar con el autor.



Según la información recabada por la policía, el agresor fue un hombre blanco vestido de negro y con el rostro cubierto por una máscara de Trump.



Los investigadores desconocen si la agresión estaba dirigida concretamente a la persona apuñalada o fue escogida al azar.



En las elecciones del próximo 8 de noviembre, los estadounidenses decidirán quién será su próximo presidente entre Trump, la demócrata Hillary Clinton y dos candidatos minoritarios.

Este lunes se celebra el primer debate cara a cara entre Clinton y Trump, cuando las encuestas no dan a ciencia.