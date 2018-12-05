Blu Radio Hillary Clinton
Hillary Clinton
Bill Clinton no asistió a la audiencia en el Congreso por el caso Epstein: "Tenemos preguntas"
El expresidente demócrata y su esposa Hillary Clinton habían sido citados por el Congreso para investigar los vínculos de Epstein con figuras influyentes y el manejo de la información sobre sus delitos.
Necesitamos rescatar a EEUU de la destrucción de la economía por parte de Biden: Trump
El exmandatario republicano consideró que "lamentablemente, Biden está muy cerca de acabar ese trabajo".
Tras 25 años después del escándalo en EEUU: congresista lamenta el “trauma” a Lewinsky
Durante la investigación, los legisladores sometieron a la joven becaria Mónica Lewinsky a un interrogatorio a puerta cerrada de casi dos horas tras su relación con el expresidente de EEUU Bill Clinton.
Donald Trump deberá pagar multa millonaria por demanda en contra de Hilary Clinton
Trump demandó a Clinton supuestamente por conspirar junto con altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Donald Trump pide ayuda a Vladimir Putin para ensuciar a Hunter, hijo de Joe Biden
El expresidente republicano volvió sobre acusaciones que repitió durante su campaña infructuosa contra Biden en las elecciones de 2020.
Bill Clinton se recuperó de su infección y fue dado de alta de un hospital en California
Clinton fue ingresado el martes pasado en el centro médico californiano debido a una infección del tracto urinario
Paso a paso: todo lo que debe saber de la jornada electoral de EE.UU.
La contienda para lograr una mayoría de 270 votos electorales, obtenidos al ganar el voto popular en cada estado, ha sido tan reñida que conocer al ganador podría exigir una espera hasta el miércoles o incluso más, y derivar en batallas legales sobre el recuento de votos.
Alarma en Florida por acumulación de sobres con votos en una oficina postal
En este estado, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, están técnicamente empatados.
Biden invertirá su última jornada de campaña en un maratón por Pensilvania
La campaña del demócrata anunció que Biden tendrá un acto de campaña el domingo en Filadelfia (Pensilvania) y posteriormente el lunes viajará a diversos lugares del estado.
Casi 70 millones de estadounidenses ya votaron a una semana de las elecciones
Estos cerca de 70 millones representan ya un 50,5 % de los 136,6 millones que votaron en 2016 en los comicios que enfrentaron a Donald Trump y Hillary Clinton, en las que hubo una participación del 55,7 %.