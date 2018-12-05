En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Hillary Clinton

Hillary Clinton

  • Bill Clinton
    Bill Clinton
    Foto: AFP
    Mundo

    Bill Clinton no asistió a la audiencia en el Congreso por el caso Epstein: "Tenemos preguntas"

    El expresidente demócrata y su esposa Hillary Clinton habían sido citados por el Congreso para investigar los vínculos de Epstein con figuras influyentes y el manejo de la información sobre sus delitos.

  • Donald Trump.jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Necesitamos rescatar a EEUU de la destrucción de la economía por parte de Biden: Trump

    El exmandatario republicano consideró que "lamentablemente, Biden está muy cerca de acabar ese trabajo".

  • BLU Radio. Bill Clinton y Monica Lewinsky / Fotos: AFP
    BLU Radio. Bill Clinton y Monica Lewinsky
    Fotos: AFP
    Mundo

    Tras 25 años después del escándalo en EEUU: congresista lamenta el “trauma” a Lewinsky

    Durante la investigación, los legisladores sometieron a la joven becaria Mónica Lewinsky a un interrogatorio a puerta cerrada de casi dos horas tras su relación con el expresidente de EEUU Bill Clinton.

  • Donald Trump.jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Donald Trump deberá pagar multa millonaria por demanda en contra de Hilary Clinton

    Trump demandó a Clinton supuestamente por conspirar junto con altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

  • Vladimir Putin y Donald Trump
    Vladimir Putin y Donald Trump
    Foto: AFP
    Mundo

    Donald Trump pide ayuda a Vladimir Putin para ensuciar a Hunter, hijo de Joe Biden

    El expresidente republicano volvió sobre acusaciones que repitió durante su campaña infructuosa contra Biden en las elecciones de 2020.

  • Bill Clinton.jpg
    Bill Clinton
    Foto: AFP
    Mundo

    Bill Clinton se recuperó de su infección y fue dado de alta de un hospital en California

    Clinton fue ingresado el martes pasado en el centro médico californiano debido a una infección del tracto urinario

  • Joe Biden y Donald Trump. AFP
    Joe Biden y Donald Trump
    Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    Paso a paso: todo lo que debe saber de la jornada electoral de EE.UU.

    La contienda para lograr una mayoría de 270 votos electorales, obtenidos al ganar el voto popular en cada estado, ha sido tan reñida que conocer al ganador podría exigir una espera hasta el miércoles o incluso más, y derivar en batallas legales sobre el recuento de votos.

  • votaciones estados unidos voto foto afp.jpg
    Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    Alarma en Florida por acumulación de sobres con votos en una oficina postal

    En este estado, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, están técnicamente empatados.

  • Joe Biden. Foto: AFP
    Joe Biden.
    Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    Biden invertirá su última jornada de campaña en un maratón por Pensilvania

    La campaña del demócrata anunció que Biden tendrá un acto de campaña el domingo en Filadelfia (Pensilvania) y posteriormente el lunes viajará a diversos lugares del estado.

  • Voto Estados Unidos
    Voto Estados Unidos
    Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    Casi 70 millones de estadounidenses ya votaron a una semana de las elecciones

    Estos cerca de 70 millones representan ya un 50,5 % de los 136,6 millones que votaron en 2016 en los comicios que enfrentaron a Donald Trump y Hillary Clinton, en las que hubo una participación del 55,7 %.

