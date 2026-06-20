En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un joven apuñaló a una mujer y dejó varios heridos en un ataque a un centro comercial

Un joven apuñaló a una mujer y dejó varios heridos en un ataque a un centro comercial

El joven, que vive con su madre y otros cuatro hermanos, hirió también a una mujer embarazada y lanzó fuegos artificiales.

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Un joven ruso apuñaló mortalmente a una mujer e hirió a varias personas más en un ataque perpetrado en un centro comercial de la ciudad sureña de Krasnodar.

"El atacante ha sido detenido", informó Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior, a medios locales.

El joven, que vive con su madre y otros cuatro hermanos, hirió también a una mujer embarazada y lanzó fuegos artificiales en un centro recreativo infantil, donde no se registraron heridos.

En un video publicado por el canal de Telegram Astra, se puede ver cómo el joven, maniatado en el suelo, responde cuando le preguntan por el motivo de sus actos: "Simplemente, me cansé de vivir".

Además, negó que alguien le hubiera pagado, en alusión a los servicios secretos ucranianos, y rechazó consumir habitualmente drogas o bebidas alcohólicas.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, en 2022, se han disparado los crímenes cometidos por jóvenes en escuelas o lugares públicos.

Aunque en algunos casos se trata de actos de sabotaje financiados por los servicios secretos ucranianos, los psicólogos advierten que el principal motivo es la apología de la guerra y el culto a la fuerza que promueven las autoridades.

Publicidad

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado una "especial inquietud" por el aumento de los delitos cometidos por menores y ha destacado "el agresivo comportamiento de los adolescentes en las escuelas, institutos y lugares públicos".

El número de delitos cometidos por adolescentes aumentó un 18 % en 2025 y, de ellos, casi un 40 % fueron crímenes graves, según Putin. Por ese motivo, las autoridades rebajaron la responsabilidad penal hasta los 14 años.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rusia

Violencia Contra la mujer

Publicidad

Publicidad

Publicidad