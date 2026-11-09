"Un líder superescuchado y supertemido": claves de la visita del papa León XIV en América Latina

El destacado periodista, escritor y teólogo español especializado en asuntos vaticanos, José Manuel Vidal, ofreció un exhaustivo análisis sobre la gira pastoral y política que el Papa León XIV adelanta por Uruguay, Argentina y Perú.

Durante su intervención, Vidal destacó que el viaje del pontífice ha superado el ámbito estrictamente confesional o dogmático, adentrándose en debates políticos y económicos de profunda trascendencia para la región. Para el analista, la autoridad moral de la Santa Sede ubica al pontífice como una figura decisiva frente a los gobiernos latinoamericanos, al recordar los principios fundamentales de la persona y el bien común.

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La doctrina social de la Iglesia como eje político y moral

Uno de los pilares del recorrido papal ha sido la apelación directa a la doctrina social de la Iglesia en escenarios de alta figuración política, como sus encuentros con mandatarios en la región. Según Vidal, el papado mantiene una enorme credibilidad global que convierte a León XIV en un líder "super escuchado, superquerido y súper temido por los dirigentes o por los gobiernos que no aplican [...] la doctrina social de la Iglesia".

En su paso por Uruguay —considerado por el analista como el país más laico de Latinoamérica— y posteriormente en Argentina, el pontífice enfatizó que la dignidad humana y la defensa de la democracia mediante el diálogo deben priorizarse sobre cualquier interés partidista. Al abordar el rol de la clase política, el vaticanista subrayó que el Papa les recordó una máxima central: "la principal facultad de un político es ponerse al servicio del pueblo".



Papa León XIV en Uruguay. Foto: AFP

El reto de la secularización y el llamado a la transmisión familiar de la fe

El análisis también abordó la creciente pérdida de influencia de la Iglesia católica en diversos países y el avance de una "secularización rampante". Vidal señaló que en Europa, y particularmente en España, la práctica de sacramentos como el bautismo, la confirmación o el matrimonio religioso ha caído a niveles mínimos.

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Frente a esta realidad, León XIV ha centrado su mensaje pastoral en la juventud y la familia, promoviendo que la fe "da sentido a la vida de cada persona". En Uruguay, el pontífice hizo un llamado directo a las madres, abuelas y padres para recuperar la formación de valores desde la infancia, instando a los progenitores a "ser como San José" para transmitir el sentido ético y la vivencia espiritual a las nuevas generaciones.

Respecto a la geopolítica de la gira, Vidal explicó las motivaciones centrales en las etapas clave del viaje. En Argentina, la visita posee un fuerte componente de continuidad con el legado de su antecesor, el Papa Francisco, reafirmando el compromiso del Vaticano con el "proceso sinodal de renovación" que busca consolidar la llamada "primavera de la Iglesia".

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Por otra parte, la llegada de León XIV a Perú representa el segmento más emotivo de la gira. El territorio peruano constituye una "vuelta a su casa" y a su "hogar", donde sirvió por más de 40 años como misionero y obispo en regiones como Callao y Chiclayo antes de su elección pontificia. En esas comunidades, concluyó Vidal, el pontífice forjó su carácter pastoral y mantiene un profundo vínculo afectivo con los sectores más vulnerables.

Escuche aquí la entrevista: