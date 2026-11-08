Papa León XIV denuncia la violencia contra los niños durante su visita a barrio peligroso de Uruguay

El papa León XIV denunció este sábado la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.

León XIV llegó en coche al barrio, caminó por sus peligrosas calles y saludó a fieles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

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"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1.400 millones de católicos desde un escenario instalado al aire libre.

Un barrio "bravísimo"

"No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos", sostuvo.



Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles

Cuatro de cada 10 niños uruguayos viven hoy en la pobreza, según UNICEF.

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"Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.

Papa León XIV. Foto: AFP

La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41,7 cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, cuatro veces más que la nacional, sobre todo debido a batallas entre bandas armadas del narcotráfico.

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La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo rol en el tránsito de cocaína hacia el norte y fue considerado tradicionalmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región.

El barrio "pasa de tranquilo a bravísimo en minutos", cuenta a la AFP Claudia, una enfermera de 33 años que no quiere dar su apellido por temor.

"Ver homicidios ahí en tu puerta es tremendo. Enfrente de mi casa vino una moto y acribillaron a alguien, no sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado", relató.

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Los vecinos esperan que la visita del papa, de una hora, cambie las cosas para mejor.

"En 62 años de vida nunca había visto estas veredas limpias y la cantidad de seguridad que hay. El barrio se tranquilizó", dijo Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia.

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Casarse "para siempre"

El papa también advirtió el sábado sobre la "deshumanización" provocada por la inteligencia artificial y en la Universidad Católica del Uruguay urgió a las instituciones educativas a hacer un "uso sabio" de la IA, "colocando a la persona antes que el algoritmo".

En la noche, ante 60.000 personas en el estadio Centenario de Montevideo, el papa alentó a los jóvenes a casarse "para siempre" y tener hijos.

"Jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al 'para siempre'!", dijo en una vigilia de oración. "Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".

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La tasa de fecundidad en América Latina está cayendo de manera acelerada y pasó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,8 hijos en 2024, según un reciente estudio del Fondo de Población de la ONU.

"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dijo en el estadio el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

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José Aguilar, un venezolano de 56 años que hace cuatro que vive en Uruguay, dijo sentir en Uruguay "un renacer la fe". Destacó que el papa haya hablado el viernes de los suicidios, de la familia y también de la energía limpia, "temas que a la gente le importan".

"Este es un papa que conecta mucho con las personas", aseguró por su lado Eliana Mrak, que ya vio al papa este año en Madrid y Barcelona.

"¡Papa León, te queremos un montón!", coreaba la multitud en el estadio tras su discurso, entre aplausos y silbidos.

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Más temprano, en Paysandú, durante la primera misa de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa derrochó elogios para el mate, la infusión adorada por los uruguayos, "que nos enseña a compartir y a estar juntos".

Llamó asimismo a "construir puentes" y "transmitir la alegría de la fe" frente a miles de fieles que lo escuchaban mate y termo en mano en esta ciudad a 350 km al noroeste de Montevideo.

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Uruguay es el país más laico de América Latina. Solo 35% de la población se declara católica, según un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, que ubica al país al final del ránking regional.

El domingo el papa oficiará una misa en la ciudad de Florida y luego viajará a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco.