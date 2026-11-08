Sismo de magnitud 5,7 en el centro de Japón deja al menos 24 heridos en Shizuoka y Aichi

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió la madrugada de este domingo el centro de Japón y dejó más de 20 personas heridas, según informaron las autoridades y medios de comunicación locales. El movimiento telúrico afectó principalmente a las prefecturas de Shizuoka y Aichi, ubicadas a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio, la capital del país.

El temblor se registró a la 01:04 hora local del domingo, lo que corresponde a las 16:04 GMT del sábado y a las 11:04 a. m. del sábado en Colombia. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA, por su sigla en inglés), el epicentro se ubicó en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de 40 kilómetros.

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Balance de heridos tras el terremoto en Japón

Las cifras de lesionados difieren según la fuente consultada. El diario local Chunichi Shimbun y la cadena de televisión Tokai TV reportaron al menos 24 personas heridas entre Shizuoka y la vecina prefectura de Aichi.

Reportes oficiales de Aichi y Shizuoka

Un funcionario de seguridad de la prefectura de Aichi confirmó a la agencia AFP que en ese territorio se contabilizaron 16 heridos leves. Por su parte, las autoridades de la prefectura de Shizuoka informaron que allí se registraron tres personas heridas, entre ellas una mujer de 90 años que se lesionó al caer de su cama durante el sismo. Hasta el momento, los reportes oficiales difundidos no incluyen víctimas fatales asociadas al temblor.



Daños materiales y afectaciones en el transporte

Además de las personas lesionadas, las autoridades reportaron daños materiales en varias ciudades de la zona afectada, entre ellos ventanas rotas.

El movimiento telúrico también tuvo efectos en la movilidad de la región. El tráfico ferroviario fue interrumpido durante la mañana del domingo en el área impactada por el sismo, una medida que en Japón suele aplicarse para realizar revisiones de seguridad en la infraestructura tras un evento sísmico.

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Las prefecturas afectadas

Shizuoka se encuentra en la costa del Pacífico, en la región central de la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés. Aichi, ubicada al oeste de Shizuoka, tiene como capital a Nagoya, uno de los principales centros urbanos e industriales del país. Ambas prefecturas hacen parte de un corredor densamente poblado que conecta a Tokio con otras grandes ciudades del centro y el occidente de Japón.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo

Los temblores son frecuentes en Japón debido a su ubicación geográfica. El país está situado en la conjunción de cuatro grandes placas tectónicas y concentra alrededor del 18 % de los sismos registrados en el mundo, según datos recogidos por la AFP.

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El archipiélago forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que rodea a este océano y en la que se concentra buena parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Monitoreo y prevención sísmica

La Agencia Meteorológica Japonesa es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país y de emitir alertas a la población. Japón cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos y con normas de construcción antisísmica que figuran entre las más estrictas del mundo, diseñadas para reducir los daños en edificaciones e infraestructura.

Antecedentes de grandes terremotos

El país conserva en su memoria reciente el terremoto de magnitud 9,0 ocurrido el 11 de marzo de 2011 frente a la costa noreste, que provocó un tsunami de gran magnitud y desencadenó el accidente en la central nuclear de Fukushima. Aquel desastre dejó cerca de 18.500 personas muertas o desaparecidas y es considerado uno de los peores en la historia moderna de Japón.

Qué se sabe del sismo de magnitud 5,7