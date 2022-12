Usted ha convertido a la izquierda en un circo de bufonadas: Rubén Blades a Maduro

A través de una dura carta publicada en Facebook, el cantante, compositor, músico, actor, abogado y político panameño respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que Blades se olvidó de sus raíces.

Publicidad

En la misiva, Blades afirma que siempre ha procurado que sus acciones sean consistentes con sus posiciones, “lo que obtuve, lo obtuve trabajando como hace Pablo Pueblo”.

Dice que las acciones de Nicolás Maduro no son el reflejo de su discurso y que el presidente venezolano no es de izquierda, “de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de izquierda. La ha despojado de su de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar”.

Publicidad

Critica las declaraciones de Maduro preguntándose “¿Qué quiere decir al llamarme "Pablo Rico"? El asunto no es determinar quién es rico o no; el asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta”.

Publicidad

Finaliza el mensaje afirmando que “como ocurre siempre”, el tiempo demostrará la contribución de cada uno. “Y a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas”.

Esta es la publicación de Rubén Blades:

Publicidad