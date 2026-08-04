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Blu Radio  / Mundo  / Valiente mujer se defendió de intento de robo en heladeria; se fue a golpes con el ladrón

Valiente mujer se defendió de intento de robo en heladeria; se fue a golpes con el ladrón

La mujer golpeó en varias ocasiones al ladrón, quien intentó arrinconarla en el local para poder herirla hasta que pasó algo en la zona que la salvó.

Valiente mujer se defendió de intento de robo en heladeria.jpg
Valiente mujer se defendió de intento de robo en heladeria //
Fotos: captura de video TN
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

A través de una cámara de seguridad en una heladería, quedaron registrados los angustiantes minutos que vivió una mujer cuando fue víctima de un intento de robo y el ladrón buscó agredirla, a lo que ella tuvo que defenderse a los golpes contra una persona mucho mayor que ella.

El hecho se dio en la localidad de Ramos Mejía en La Matanza, en Argentina. El hombre, de 51 años, intentó robar y amenazó con herirla si no le entregaba el dinero, razón por la cual respondió a los golpes para poderse defender y evitar que se llevaran lo que estaba en la caja fuerte.

En el video se pudo ver cómo ella se va a los golpes y lo sujeta intentando que caiga al suelo, pero este hombre en varias ocasiones busca pegarle puños en la cara a lo que ella solo intenta oponer resistencia. Sin embargo, logra apartarlo y ahí sucede algo que termina salvándole.

Al rato otro chico intentó entrar al sitio y se dio cuenta de la situación, a lo que encendió las alarmas de la gente que iba pasando y todos se acercan para agarrar al agresor, además comenzaron a golpearlo y obligarlo a que saliera del establecimiento, mientras ella gritaba "salí, "salí".

El ataque fue interrumpido por varios testigos que presenciaron la escena y entraron al local para reducir al agresor. Los vecinos lograron retenerlo en la calle hasta la llegada de la Policía, que realizó su captura.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y el caso es investigado por el fiscal José Luis Maroto, de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial La Matanza, por el delito de tentativa de robo.

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