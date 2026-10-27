"Venezuela no tiene presidente”: exmagistrada cuestiona la transición política en el país

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol, cuestionó las negociaciones para renovar las autoridades judiciales y electorales del país y aseguró que esos cambios no garantizarían elecciones democráticas. En entrevista con Blu Radio, defendió la creación de una junta de gobierno que organice comicios transparentes y permita la liberación de los presos políticos.

Mármol, quien ejerció como magistrada hasta 2012, sostuvo que el chavismo mantiene el control de las instituciones y expresó dudas sobre la posibilidad de que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) permita una transformación política.

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¿Por qué Blanca Rosa Mármol desconfía de los cambios en el TSJ y el CNE?

La exmagistrada afirmó que la elección de nuevos magistrados estaría condicionada por acuerdos políticos dentro de la Asamblea Nacional, que calificó como chavista. A su juicio, la conformación de un nuevo comité de postulaciones no garantiza independencia judicial.



Delcy Rodríguez en la ONU. Foto: EFE.

Mármol también cuestionó las expectativas sobre una renovación de las instituciones en un plazo de seis meses. Según explicó, no sería necesario reemplazar a todos los empleados del TSJ y del CNE, sino cambiar a los magistrados y a los rectores electorales para evitar que continúe el control político.

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“Yo no tengo esperanzas en eso. Realmente no”, afirmó al referirse a la posibilidad de que la renovación institucional permita elecciones confiables.

¿Qué propone la exmagistrada para lograr elecciones democráticas en Venezuela?

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Frente a las negociaciones que se adelantan entre sectores políticos, Mármol planteó una alternativa: establecer una junta de gobierno que conduzca una transición y convoque elecciones.

“Mi propuesta y lo que yo estoy promoviendo ha sido siempre una junta de gobierno. Ahora mismo, y lo he dicho así, es ahora o nunca”, manifestó.

María Corina Machado en Caracas, Venezuela. Foto: AFP

La exmagistrada considera que esa instancia debería garantizar elecciones transparentes y democráticas, además de gestionar la liberación de los presos políticos. También sostuvo que la ciudadanía no está representada en las mesas de negociación y cuestionó la legitimidad de quienes participan en ellas.

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¿Por qué Mármol cuestiona la presidencia interina de Delcy Rodríguez?

Mármol aseguró que Venezuela no tiene actualmente un presidente legítimo y cuestionó que Delcy Rodríguez continúe al frente del Ejecutivo como presidenta interina. Según su interpretación, una vez terminado el interinato, correspondía convocar elecciones en un plazo de 30 días, lo que, afirmó, no ocurrió.

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“Venezuela no tiene presidente. Estoy cansada de repetirlo”, sostuvo. La exmagistrada también puso en duda que las negociaciones actuales permitan alcanzar estabilidad política y económica. En su opinión, los acuerdos no representan a la ciudadanía y no garantizan una transición democrática.