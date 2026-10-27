Bolsonaro ya va rumbo a Estados Unidos: así habría salido de Brasil pese a prohibición judicial

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial, habría salido de Brasil rumbo a Estados Unidos, pese a que la Justicia le prohibió abandonar el país y le ordenó entregar sus pasaportes. La información fue divulgada por medios brasileños a partir de versiones de personas cercanas al político, cuyo paradero se desconocía desde la mañana de este martes 27 de octubre.

Según esos testimonios, el senador estaría en un avión en dirección a territorio estadounidense. Su último mensaje al coordinador de su campaña, Rogério Marinho, habría sido enviado a las 8:00 a. m. En esa comunicación, dijo que estaba "enfriando la cabeza", pero no confirmó si había salido de Brasil.

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La posible salida se conoció dos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país.

¿Cómo habría salido Flávio Bolsonaro de Brasil?

La ruta del senador no está confirmada. Según personas citadas por el diario brasileño Folha de S.Paulo, habría viajado desde Argentina en una aeronave privada con destino a Estados Unidos. Sin embargo, no habría utilizado el avión Gulfstream G400 de la compañía Baires Fly que llegó a Puerto Iguazú y tenía previsto continuar hacia territorio estadounidense.

Flávio Bolsonaro. Foto: EFE.

La aeronave fue sometida a controles y el vuelo no despegó. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina aseguró que no encontró registros de ingreso de Flávio Bolsonaro al país. También indicó que la documentación de la empresa aérea estaba en regla y que no se presentó un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

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Por ahora, no hay confirmación oficial de que el senador haya cruzado la frontera ni de que haya abordado otro avión. Las autoridades brasileñas investigan los pasos fronterizos para establecer si salió del país pese a la restricción judicial.

¿Por qué la Justicia le prohibió salir de Brasil?

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La orden de Alexandre de Moraes fue comunicada el lunes, cuando agentes de la Policía Federal abordaron al senador a la salida de la residencia de su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia. Flávio debía entregar sus pasaportes brasileño e italiano, pero no habría cumplido el plazo. La Policía Federal canceló su documento brasileño y emitió una alerta para vigilar las fronteras.

El senador enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y posibles irregularidades en la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. También se menciona una pesquisa por posible financiación internacional de su campaña, aunque los detalles de ese expediente no están precisados en la información disponible.

Si pierde el fuero parlamentario al terminar su mandato, previsto para febrero, podría quedar sometido a otras instancias judiciales.Hasta el momento, la supuesta salida hacia Estados Unidos se basa en versiones de personas cercanas al senador, pero no ha sido confirmada oficialmente.