Investigan si Bolsonaro escapó de Brasil: habría intentado volar a EE. UU. desde Argentina

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro salió del país hacia Argentina con la intención de abordar un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a que la justicia le prohibió abandonar el territorio brasileño y le ordenó entregar sus pasaportes.

Según medios extranjeros, la investigación se conoció después de que una aeronave de la empresa argentina Baires Fly llegara durante la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, en la frontera con Brasil. La compañía solicitó autorización para volar a Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que presentara el plan de vuelo y el registro de pasajeros.

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La solicitud contemplaba el traslado de cuatro personas, cuyas identidades no fueron divulgadas. Sin embargo, surgieron versiones sobre la posible presencia del senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina habría desplegado personal en la zona.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que no encontró registros de ingreso de Flávio Bolsonaro y señaló que la documentación de Baires Fly estaba en regla. Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial del senador, también negó que el dirigente hubiera salido de Brasil: "Eso no sucedió".



Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: AFP

¿Por qué prohibieron la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil?

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El senador afirmó el lunes que agentes de la Policía Federal le informaron sobre una orden atribuida al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que le exige entregar sus pasaportes y le prohíbe salir del país.

La decisión estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales que involucra al abogado Willer Tomaz, cercano al legislador. La orden también contempla la prohibición de mantener contacto directo o indirecto con el abogado.

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Flávio Bolsonaro cuestionó la medida y afirmó que entregaría sus documentos, pero que se defendería de lo que considera un intento de intimidación. También negó haber dicho que abandonaría Brasil en caso de perder las elecciones.

¿Qué otras investigaciones tiene Flávio Bolsonaro?

El senador también es investigado por una presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro. Estas pesquisas se suman a las relacionadas con posibles movimientos de dinero y presunto blanqueo de capitales.

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La situación judicial se conoció después de la derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador cuestionó el resultado y anunció que organizaría la oposición al nuevo Gobierno.

Por ahora, no está confirmado que Flávio Bolsonaro haya ingresado a Argentina ni que estuviera entre los pasajeros previstos para el vuelo privado. La investigación de las autoridades brasileñas busca establecer si salió del país pese a la prohibición judicial.