¿Qué viene para Venezuela con llegada de María Corina Machado? “Delcy Rodríguez debería renunciar”

Tras regresar a su país en las últimas horas después de siete intentos fallidos provocados por el bloqueo del régimen de Delcy Rodríguez, la líder opositora María Corina Machado se reencontró con sus equipos de trabajo y coordinadores en la sede de Vente Venezuela en Sebucán, Caracas. En diálogo con Mañanas Blu, Henry Alviares, uno de los dirigentes más cercanos a Machado y quien condujo el vehículo que la ingresó a la capital venezolana, afirmó que con este retorno “cambia todo el tablero político interno” y que la prioridad absoluta es avanzar hacia una transición democrática real.

El retorno a Caracas y la reorganización de las fuerzas democráticas

Alviares calificó el arribo de la dirigente como una “llegada histórica” que genera una profunda emoción, pero que sobre todo impone un “gran compromiso” para dar continuidad a la ruta de liberación nacional. Según explicó, tras más de diez años recorriendo juntos el territorio venezolano, asumió la responsabilidad de conducir el automóvil para que Machado pudiera reencontrarse directamente con la ciudadanía y sus cuadros políticos.

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Para consolidar ambos objetivos, los líderes opositores confirmaron que volverán a recorrer todo el país.

La estrategia inmediata del sector opositor se desplegará en dos líneas de acción fundamentales:



Organización y concientización: Movilizar y estructurar a la sociedad para ejercer la presión necesaria que fuerce la realización de un proceso electoral libre.

Líneas programáticas de gobierno: Coordinar esfuerzos con todos los sectores del país para articular respuestas inmediatas a los problemas de la gente una vez inicie la transición democrática.

Exigencias electorales, respaldo internacional y la renuncia de Delcy Rodríguez

En relación con el ámbito internacional, Alviares manifestó su respaldo a las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en torno a la necesidad urgente de reformar el sistema electoral y de justicia en Venezuela. El dirigente insistió en que debe fijarse un cronograma electoral claro y concretarse el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, valoró positivamente la propuesta del congresista estadounidense Bernie Moreno de programar comicios presidenciales para mediados de 2027.



Al evaluar la situación del gobierno en el poder, el dirigente opositor cuestionó de forma severa la legitimidad de Delcy Rodríguez: “Delcy Rodríguez, si tuviese meridiano aprecio por la tierra que la vio nacer, debería haber renunciado y debería renunciar en este momento para darle paso a una transición sincera, real”. Alviares agregó que Rodríguez carece de respaldo popular y la definió como “la heredera de una persona que hoy está enjuiciada por narcotráfico y por terrorismo en los Estados Unidos”.

Consultado sobre la posibilidad de una contienda electoral abierta entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, el portavoz respondió con optimismo: “Ojalá se dé”, señalando que la proporción de respaldo popular favorece ampliamente a la oposición en una relación de “90 a 10”.

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Alviares aclaró que actualmente no existen vasos comunicantes entre María Corina Machado y la mesa de negociación que encabeza Dinora Figuera. En tal sentido, hizo un llamado a que en dicho espacio se escuche la voluntad ciudadana, la cual exige de manera prioritaria la fijación de una fecha cierta para las elecciones.

Escuche aquí la entrevista: