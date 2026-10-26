Capriles: “Una elección entre María Corina y Delcy sería más aplastante que la de Edmundo Gonzalez”

En diálogo con Mañans Blu, el exgobernador del estado Miranda en Venezuela, y dirigente opositor Henrique Capriles analizó el escenario institucional de su país y el futuro del proceso democrático. Capriles afirmó que, de realizarse comicios presidenciales transparentes frente al régimen actual encabezado por Delcy Rodríguez, el respaldo a la opción del cambio sería masivo y categórico.

María Corina Machado como contrapeso indispensable y liderazgo del país

Capriles calificó el retorno de María Corina Machado a la escena política nacional como un hecho "positivo, importante y oportuno". A su juicio, la presencia de la dirigente resulta clave para evitar aperturas selectivas en los derechos políticos de los venezolanos.

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"La presencia de María Corina es un contrapeso absolutamente necesario. Necesitamos ese contrapeso en Venezuela porque cada día se le ve como más cómodo al régimen hoy presidido por Delcy Rodríguez", manifestó.

El dirigente opositor remarcó que, a pesar de las discrepancias del pasado, existe un respaldo rotundo a lo que Machado representa en este momento histórico. "Por encima de cualquier diferencia está el cambio de Venezuela", aseveró Capriles, añadiendo que "María Corina hoy representa el liderazgo mayoritario del país, ni siquiera dentro de la oposición, sino del país". En ese sentido, destacó la urgencia de poner fin al ciclo de persecución, cárcel e inhabilitaciones que han afectado a los líderes democráticos.



María Corina Machado. Foto: EFE.

Exigencia de elecciones presidenciales y renovación institucional sin dilaciones

En relación con el proceso de conversaciones entre la representación opositora de la Asamblea Nacional de 2015 —liderada en las negociaciones por Dinorah Figuera— y el oficialismo encabezado por Jorge Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, Capriles rechazó categóricamente cualquier intento de posponer los comicios presidenciales hasta 2028.

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"Cuando en Venezuela hablamos de elecciones presidenciales, no es un capricho de la oposición, es lo que dice la Constitución y la mejor manera de democratizar el país es hacer cumplir la Constitución", enfatizó. Capriles desestimó el falso dilema entre recuperar la economía y celebrar elecciones, argumentando que la estabilidad y la inversión extranjera requieren resolver primero la crisis política. Para ello, instó a renovar en los próximos meses tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar un arbitraje independiente.

Un resultado electoral "más aplastante" que el triunfo de Edmundo González

Al ser consultado sobre una contienda en las urnas que enfrente a María Corina Machado contra Delcy Rodríguez o el candidato que designe el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Capriles no mostró dudas respecto al desenlace.

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El líder opositor ratificó que la candidatura unitaria correspondería a Machado y pronosticó un triunfo incontestable: "En un proceso electoral libre y democrático, no tengo ninguna duda que la diferencia entre María Corina y el candidato del régimen sería más aplastante de la que fue entre Edmundo González y Nicolás Maduro". Finalmente, recordó que el pueblo venezolano votó masivamente por el cambio hace más de dos años y reafirmó que la alternancia democrática es indispensable para cerrar la etapa más oscura en la historia contemporánea de la nación.

Escuche aquí la entrevista: