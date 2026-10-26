El desafío de Lula Da Silva: gobernar frente a un Congreso conservador y resistencia institucional

La victoria electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro ha dejado un escenario político y financiero sorpresivo en Brasil. En diálogo con Mañanas Blu, Leandro Ferreira, experto en políticas públicas y director de estrategia del Foro Brasileño de Fondos Soberanos, analizó los factores decisivos que permitieron el triunfo de Lula, así como el contexto de las campañas y los complejos retos de gobernabilidad que se avecinan.

El vuelco electoral y el peso decisivo de los debates

El resultado definitivo tomó por sorpresa a analistas y mercados financieros, los cuales preveían una contienda mucho más favorable para el sector conservador. Ferreira enfatizó que la diferencia reflejó una rápida reconfiguración del electorado entre la primera y la segunda vuelta. Según explicó el especialista, "no se esperaba que fuera con tamaña ventaja para Lula", subrayando que el mandatario obtuvo "10 millones de votos a más para Lula que en la primera vuelta a casi tres semanas".

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Un factor determinante en este cambio de posición fue el desarrollo de los debates televisados. En el primer encuentro, la participación de Flavio Bolsonaro generó rechazo, pues "tuvo una evaluación muy negativa de su participación por cuenta de su agresividad". El momento cumbre ocurrió en el segundo debate emitido por O Globo, cuando Bolsonaro intentó descalificar a Lula llamándolo "nueve dedos".

Ante este ataque, Lula tuvo su mejor momento al responder que "por supuesto conoce muy bien y mejor que cada uno de los otros políticos al mercado de trabajo y que fue víctima de un abuso patronal". Para Ferreira, esta respuesta consolidó la percepción de que "el preconcepto y los valores de Flavio no están alineados con la expectativa de la población brasileña en términos de cómo se hace política".



La memoria del gobierno anterior y la movilización social

Más allá de la dinámica de campaña, el recuerdo de la administración de Jair Bolsonaro pesó negativamente sobre la candidatura de su sector. Ferreira indicó que "la memoria del gobierno de Jair Bolsonaro es muy fuerte todavía", recordando que durante las discusiones públicas se remarcó el desempeño de áreas críticas como "la gestión de la pasta de salud por su gobierno, que fue desastrosa".

Esta situación impulsó una amplia movilización de diversos sectores sociales que no habían apoyado activamente a Lula en la primera vuelta, pero que se consolidaron como sus aliados en el balotaje. Paralelamente, frente a la postura de Flavio Bolsonaro de no reconocer los resultados e intentar impugnar la jornada bajo el argumento de la extensión del horario de votación por un par de horas, el respaldo en las urnas reafirmó el mandato democrático.

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Escuche aquí la entrevista: