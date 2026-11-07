Video captó el momento en que un carro destruyó una tienda de ropa durante un en vivo

Una transmisión en vivo que tenía como propósito promocionar prendas de vestir y atraer compradores terminó convirtiéndose en el registro de un aparatoso accidente.

Fue así como en medio de la presentación de los productos, un automóvil irrumpió inesperadamente en el establecimiento comercial y provocó destrozos en su interior. El impacto tomó por sorpresa a las personas que estaban en el lugar y quedó grabado en video.

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El hecho ocurrió el jueves 5 de noviembre en Manaos, Brasil, cuando la propietaria de una tienda de ropa realizaba una emisión en redes sociales para impulsar sus ventas de cara al Black Friday. La jornada comercial transcurría con normalidad hasta que el vehículo atravesó la fachada del negocio e ingresó violentamente al local, interrumpiendo por completo la transmisión.

La grabación muestra la magnitud del impacto y la sorpresa de quienes se encontraban en el establecimiento. El choque afectó la estructura del comercio y generó momentos de angustia entre los trabajadores y clientes que estaban en el sitio.



Um motorista dormiu ao volante e enfiou o carro em uma loja de roupas durante uma live em Manaus.



Parece cena de Premonição. pic.twitter.com/Wy3fCRzFlR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 6, 2026

Luego de lo ocurrido, los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a las personas que pudieron resultar afectadas por la colisión. Según información difundida por medios brasileños como CNN Brasil y A Crítica, una empleada de la tienda sufrió lesiones leves en uno de sus hombros.

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La trabajadora recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Aunque el automóvil ocasionó importantes daños materiales al ingresar al establecimiento, los reportes conocidos indican que las lesiones de la mujer no fueron de gravedad.

Por su parte, la conductora del vehículo explicó a las autoridades que habría sufrido un episodio de microsueño mientras manejaba. Esta situación, que consiste en quedarse dormido involuntariamente durante un periodo muy corto, le habría impedido reaccionar a tiempo para evitar el accidente.

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Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en diferentes plataformas digitales, donde llamaron la atención por la manera en que el automóvil apareció repentinamente en medio de una transmisión comercial.