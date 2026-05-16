Video captó el momento exacto de atropellamiento múltiple que dejó varios heridos

Un conductor atropelló a numerosos peatones el sábado por la tarde en el centro de Módena, en el norte de Italia, dejando ocho heridos, cuatro de ellos graves, informó el alcalde de la ciudad a varios medios.

Según los primeros testimonios, el conductor, de unos treinta años, encaró el auto "hacia la acera, golpeando también una bicicleta, y luego se estrelló al embestir de lleno a una mujer, herida de gravedad con las piernas aplastadas", declaró el alcalde Massimo Mezzetti a la agencia ANSA y a medios locales.

Vea aquí el video del momento exacto

🚨 Atropello múltiple deja siete heridos en Módena



⚠️ Siete personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, luego de que un vehículo arrollara peatones a gran velocidad en el centro de Módena, al norte de Italia. Tras chocar contra una tienda, el conductor intentó… pic.twitter.com/BZ6XsYHgeO — EVTV (@EVTVMiami) May 16, 2026

El Citroen gris se acabó estampando en un escaparate.



"Se le vio con un arma en la mano, pero no logró apuñalar a nadie. Parece que intentó golpear a alguien", agregó el alcalde.

El conductor fue detenido por la policía y está siendo interrogado. No hubo víctimas mortales, pero sí "ocho heridos, de los cuales cuatro están graves", precisó el alcalde al canal RaiNews.

Según un testigo entrevistado por esas mismas cadenas, el automóvil llegó a gran velocidad por una calle muy concurrida los sábados por la tarde, a pocos cientos de metros de la catedral de Módena.

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"Escuché los golpes y vi a personas siendo atropelladas. El coche se me vino encima y logré tirarme al suelo", relató el hombre, con la cabeza ensangrentada.

"El conductor parecía drogado o alcoholizado, no parecía estar en condiciones normales. El coche echaba humo; abrí la puerta y él salió huyendo. Cuatro o cinco personas corrimos detrás de él. Sacó un cuchillo, pero conseguimos hacer que cayera al suelo", añadió.

El alcalde agradeció "a esos ciudadanos que demostraron valentía y un gran sentido cívico".

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El mandatario dijo que aún habrá que dilucidar "la naturaleza de este acto", pero se declaró "profundamente afectado".

"Sea cual sea su naturaleza, es un hecho extremadamente grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", subrayó Mezzetti, once años después de los atentados de Niza y Berlín, donde decenas de personas fueron atropelladas en ataques reivindicados por el grupo Estado Islámico.

"He llamado al ministro del Interior para obtener aclaraciones sobre el grave episodio ocurrido hoy en Módena", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Rezo por la salud de todos los heridos. Algunos de ellos, lamentablemente, se encuentran en estado grave", apuntó.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también manifestó su solidaridad con "las personas heridas y con sus familias" y su "agradecimiento a los ciudadanos que intervinieron con valentía para detener al responsable, así como a las fuerzas de seguridad por su intervención".