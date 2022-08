Video: en pleno velorio, niña a la que creían muerta abrió los ojos

Una madre está destrozada porque al velar a su hija, supuestamente dada por muerta por los médicos en México, se dio cuenta que aun respiraba.

En pleno velorio, la desconsolada mujer llamó a los rescatistas, pero la pequeña no sobrevivió. La mujer culpó a los médicos que le entregaron a la menor “prácticamente muerta”.

Visiblemente dolida por la muerte de su pequeña, Mary Jean, madre de la pequeña, mencionó que su pequeña le dio señales para descubrir la posible negligencia de los doctores que la atendieron.

Jane tuvo que enfrentarse dos veces al dolor por la doble muerte de su hija, Camila Roxana. La mujer, de 20 años, frente al féretro de su hija, se dio cuenta que movió los ojos, pero los funcionarios de la funeraria le indicaron que esas “alucinaciones” hacían parte del trauma por perder a su pequeña.

Sin embargo, al abrir el ataúd se percató que la mejor de tres años todavía respiraba, entonces llamaron a una enfermera de la comunidad quien confirmó que aún tenía signos vitales.

“Ella me dio señales para hacer justicia, porque ella todavía estaba viva. Vi que ella movió sus ojos. Ella ingresó a las 10:30 p.m. por una diarrea y a los 12:30 a.m. me la entregaron muerta… La enfermera le tomó el pulso y aún tenía… Yo creo que es culpa del doctor que me la entregó prácticamente muerta", señaló la adolorida madre.

La progenitora llamó a una ambulancia, pero camino al hospital la menor dejó de respirar y falleció. En efecto, la segunda acta de defunción dio cuenta de muerte cerebral al pasar varias horas sin oxígeno en el féretro.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar si se trató de una posible negligencia médica, por lo que para eso se le practicará a la pequeña una necropsia para determinar la responsabilidad del personal que la atendió.

