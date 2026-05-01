Blu Radio / Mundo / Video: hombre prendió fuego a su moto y quemó a su madre por evitar a la Policía

Video: hombre prendió fuego a su moto y quemó a su madre por evitar a la Policía

La mujer está internada en grave estado por las quemaduras que le causó su hijo, mientras que él quedó detenido tras resistirse a la policía.

Foto: G1
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 1 de may, 2026

Fuerte indignación en la región serrana del estado de Espírito Santo, Brasil, tras conocerse un video atroz de un hombre quemando su propia motocicleta, al igual que a su madre que intentaba detenerlo. Todo esto porque buscaba resistirse a un operativo de la Policía local.

Todo sucedió cuando la Policía detuvo a este hombre porque la moto no tenía licencia y, según el informe de las autoridades, reaccionó de manera agresiva para que no se metieran con él, asegurando que "deberían estar capturando ladrones" y no "atacándolo a él".

El caso fue captado por una cámara de seguridad, que mostró como la discusión fue elevando la temperatura y fue cuando llegó nuevamente con gasolina en la mano, a lo que los policías reaccionaron sacando el armo ante la alerta de que les pudiera aventar el líquido, a lo que respondió: "Mátame".

Fue ahí cuando la madre de este hombre intentó intervenir, viendo que su hijo estaba a punto de cometer un delito, pero en el intento de frenarlo fue cuando encendió con la gasolina su moto y las llamas alcanzaron a la mujer que cayó al suelo envuelta en fuego, por lo que tuvo que ser socorrida con urgencia.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Dr. Jayme Santos Neves en donde se encuentra en estado crítico por la gravedad de las heridas, mientras que al sitio regresaron los policías, pero esta vez para capturarlo por todo lo sucedido y la tentativa de homcidio contra su propia madre, al igual que resistencia e irrespeto a la autoridad.

