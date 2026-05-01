Video: hombre prendió fuego a su moto y quemó a su madre por evitar a la Policía

Fuerte indignación en la región serrana del estado de Espírito Santo, Brasil, tras conocerse un video atroz de un hombre quemando su propia motocicleta, al igual que a su madre que intentaba detenerlo. Todo esto porque buscaba resistirse a un operativo de la Policía local.
Todo sucedió cuando la Policía detuvo a este hombre porque la moto no tenía licencia y, según el informe de las autoridades, reaccionó de manera agresiva para que no se metieran con él, asegurando que "deberían estar capturando ladrones" y no "atacándolo a él".
El caso fue captado por una cámara de seguridad, que mostró como la discusión fue elevando la temperatura y fue cuando llegó nuevamente con gasolina en la mano, a lo que los policías reaccionaron sacando el armo ante la alerta de que les pudiera aventar el líquido, a lo que respondió: "Mátame".
Fue ahí cuando la madre de este hombre intentó intervenir, viendo que su hijo estaba a punto de cometer un delito, pero en el intento de frenarlo fue cuando encendió con la gasolina su moto y las llamas alcanzaron a la mujer que cayó al suelo envuelta en fuego, por lo que tuvo que ser socorrida con urgencia.
La mujer fue trasladada hasta el Hospital Dr. Jayme Santos Neves en donde se encuentra en estado crítico por la gravedad de las heridas, mientras que al sitio regresaron los policías, pero esta vez para capturarlo por todo lo sucedido y la tentativa de homcidio contra su propia madre, al igual que resistencia e irrespeto a la autoridad.
🚨MEU DEUS | Após ser abordado pela PM e informado que sua motocicleta seria removida para o pátio, um homem se revoltou, mas ao tentar colocar fogo na moto, acabou incendiando a si mesmo e à sua própria mãe.— Politiquei Br (@Politiquei_Br) April 29, 2026
