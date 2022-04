Video: joven asegura que lo quieren asesinar por ser demasiado bonito

Elías de Sousa, un hombre de 32 años habitante de la ciudad de San Vicente en la provincia argentina de Misiones, denunció que es víctima de seguimientos, amenazas y hasta intento de abuso por ser demasiado apuesto.

Según su denuncia, hecha al Canal 5 Impacto de Argentina, desde el año 2006 ha sido víctima de asedio por “tener suerte con las mujeres”.

De acuerdo con Elias de Sousa, lo ataca una “mafia muy grande sin que tire una piedra” y dos personas amenazaron con violarlo y castrarlo.

De acuerdo con el joven, que tiene dos hijos y está casado, intentó poner la denuncia ante la Policía, pero no se la aceptaron.

“Me amenazaron y alguien me dijo que fuera a la comisaría a poner la denuncia. Fui y no me la aceptaron. Me dijeron que no me iban a tomar la denuncia y que me iban a vender por plata”, sostuvo.

De acuerdo con Sousa, hay un encubrimiento por parte de las autoridades y tiene prueba para demostrarlo.

“Los tipos me tienen celos cuando hablo con las minas, andan hablando pavadas, me dicen que soy gay y otras barbaridades. Yo no estoy mintiendo, pueden preguntarles a los vecinos”, agregó.

En su entrevista, el joven denunciante aseguró que la única arma que carga para defenderse es una Biblia con la que permanece día y noche.

