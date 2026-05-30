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Video muestra el momento exacto en que meteoro cae en EE. UU. con fuerza de 300 toneladas de TNT

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Video muestra el momento exacto en que meteoro explota en EE. UU. con fuerza de 300 toneladas de TNT
Meteoro / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

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La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

Estos son los videos del meteoro

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.

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"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

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