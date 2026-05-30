Video muestra el momento exacto en que meteoro cae en EE. UU. con fuerza de 300 toneladas de TNT

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

Estos son los videos del meteoro

WATCH: 3-foot wide meteor enters atmosphere near Massachusetts and New Hampshire border causing loud boom over Boston pic.twitter.com/rP1uJHIKTj — Rapid Report (@RapidReport2025) May 31, 2026

#meteoro #bólido desde México Mexico City CDMX 29-MAY-26 02:22 hrs. vista al SUR-ORIENTE desde Azcapotzalco video 1 de 2: https://t.co/Tsyle3V1Wm @webcamsdemexico vel. real, luego a 1/5 o 0.2x y finalmente a vel. real. No es #Meteorito pic.twitter.com/LwMBeQTJ3e — Luis R. (@alemania7) May 30, 2026

🚨Se escuchó una explosión muy fuerte en todo Boston, Massachusetts y sus alrededores.



*Por un meteoro que explotó en la atmósfera. El fenómeno ocurrió alrededor de las 2:11 p.m. https://t.co/K7pBitTsWr pic.twitter.com/FKyLaDB4Kt — Ricardo (@cielodedalo1) May 30, 2026

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.

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"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.