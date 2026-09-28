Video: preso protagonizó escapada imposible de su celda y la increíble escena quedó grabada

Una situación poco habitual quedó registrada en una comisaría de la ciudad de Florianópolis, Brasil, donde las cámaras de seguridad captaron una escena protagonizada por un hombre que permanecía bajo custodia policial.

El caso ocurrió después de que el sujeto fuera arrestado por las autoridades. Según medios brasileños, su detención estaba relacionada con un episodio de violencia doméstica ocurrido en un taller.

La secuencia registrada por las cámaras muestra al hombre dentro de la celda y permite observar los movimientos que realizó para intentar superar los barrotes. La maniobra se desarrolló en un espacio reducido y terminó de una manera que no pasó inadvertida.

¿Cómo fue la fuga de la celda?

El momento decisivo de la grabación ocurre cuando el hombre comienza a introducir sus brazos por un pequeño espacio entre los barrotes. Después de conseguir pasar esa parte de su cuerpo, continúa con el movimiento hasta sacar la cabeza.

La maniobra no termina allí. El hombre consigue avanzar progresivamente hasta retirar el resto de su cuerpo y quedar fuera de la celda. De esta manera, logra superar la estructura que lo mantenía retenido.

Publicidad

Las imágenes de seguridad registraron toda la secuencia dentro de la comisaría y muestran cómo el sujeto consiguió completar la salida.

El caso generó especial atención debido a que el detenido llevaba solo unas horas en la comisaría antes de conseguir escapar. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro del recinto y cómo pudo concretarse la salida.

Tras conocerse el escape, la Policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido dentro de la comisaría de Florianópolis y establecer responsabilidades relacionadas con las condiciones de seguridad del recinto.

Publicidad

Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen la búsqueda del hombre que consiguió escapar después de permanecer solo unas horas bajo custodia.