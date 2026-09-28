Coordinador nacional de Vente Venezuela: "María Corina Machado está a horas de volver"

En medio de un tenso panorama político y social en Venezuela, el coordinador nacional del partido Vente Venezuela, Henry Alviarez, confirmó desde Caracas que la líder opositora María Corina Machado se encuentra en Panamá realizando gestiones continuas para concretar su regreso a territorio venezolano en cuestión de horas o días.

Según Alviarez, la dirigencia opositora ha agotado vías diplomáticas tras siete intentos frustrados de reingreso que han sido bloqueados por el régimen venezolano.

Impedimentos de reingreso y persecución judicial

En diálogo con Mañanas Blu, Alviarez detalló que los principales obstáculos para el retorno de Machado obedecen al control del régimen sobre el espacio aéreo y territorial venezolano. "María Corina está en Panamá y haciendo el esfuerzo permanente hora tras hora, minuto tras minuto, para regresar a su país", afirmó el dirigente.

María Corina Machado Foto: AFP

Asimismo, denunció que las autoridades estatales se niegan a emitirle un pasaporte venezolano y prohíben el aterrizaje de aeronaves privadas en las que intentaría viajar.



El coordinador de Vente Venezuela, quien estuvo detenido como preso político y califica su situación jurídica actual como "peligrosamente sensible", señaló que el sistema judicial continúa persiguiendo a la oposición a través de juicios amañados. Alviarez cuestionó el discurso oficial sobre paz y reconciliación: "Te están hablando de derecho ciudadano, pero al primer referente del país como es María Corina, te impiden entrar".

Pese a las trabas, reiteró la determinación del equipo político: "Estamos ahora a días de que eso ocurra".

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Negociaciones, la ruta electoral y la exigencia de garantías

Respecto a los procesos de negociación entre el régimen y sectores opositores, Alviarez expresó un firme escepticismo al recordar que los 18 diálogos previos solo han servido para "dilatar el proceso" y debilitar la presión internacional.

Sobre las eventuales garantías electorales, enfatizó que sería un contrasentido pretender realizar comicios excluyendo a la figura con mayor respaldo opositor: "sería absurdo hablar de democracia, de libertades y de protección de derechos cuando el primer referente del país, que es María Corina Machado en su partido Vente Venezuela, que en el caso de ella asciende al más del 72% de respaldo popular, no pueda participar".

En ese sentido, hizo referencia a las declaraciones del secretario del Departamento de Estado de EE. UU., Marco Rubio, citando la premisa de que "en Venezuela solo habrá transición cuando el pueblo venezolano vaya a una elección".

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Alviarez tildó al gobierno de Delcy Rodríguez como un "régimen ilegítimo" producto de un "fraude monumental", e insistió en que la crisis debe resolverse por la vía pacífica mediante la fijación urgente de una fecha para elecciones libres.

Crisis socioeconómica y el respaldo ciudadano

Alviarez trazó un diagnóstico severo sobre la cotidianidad venezolana, señalando que la población enfrenta racionamientos eléctricos diarios de entre 7 y 12 horas, salarios que no superan los 240 dólares mensuales frente a una canasta alimentaria de 500 dólares, y la paralización de los servicios básicos y de salud. A ello sumó la malversación de fondos públicos, calculando en más de 500.000 millones de dólares el desfalco al erario nacional.

Al ser consultado sobre los riesgos que asumen los líderes que retornan al país —como la reciente llegada de la dirigente Claudia Macero—, Alviarez aseveró que la decisión de regresar se sostiene en el respaldo social. "La fuerza de la gente, la fuerza de la gente es un país que se cansó", subrayó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo central es lograr una transición democrática que permita la reconstrucción institucional y el retorno de los más de 8 millones de migrantes venezolanos, expresando su agradecimiento al pueblo colombiano por acoger a más de 2 millones de sus compatriotas.

Escuche aquí la entrevista: