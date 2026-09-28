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Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado prevé próximo "reencuentro de todos" en Venezuela tras retorno de colaboradora

María Corina Machado prevé próximo "reencuentro de todos" en Venezuela tras retorno de colaboradora

"Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa", dijo Machado en un mensaje en X al celebrar el regreso de la encargada de comunicaciones de su partido Vente Venezuela (VV).

María Corina Machado.jpg
María Corina Machado.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, celebró este domingo el regreso de su jefa de comunicaciones, Claudia Macero, a Venezuela y recordó que pronto se acerca el "reencuentro de todos" los venezolanos en su país.

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"Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa", dijo Machado en un mensaje en X al celebrar el regreso de la encargada de comunicaciones de su partido Vente Venezuela (VV).

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Macero regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado.
Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado. Foto EFE.

La opositora detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso.

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"Estoy volviendo (...) para darle confianza a otros de que es el momento de volver a casa. Nuestro país nos necesita y este proceso de democratización real necesita a los venezolanos que la queremos, que nos duele Venezuela y no vamos a descansar un día", declaró Macero desde la plaza.

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Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

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En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.

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