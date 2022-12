Violenta explosión de la batería de su celular mató a un brillante ejecutivo

El visionario gerente de una empresa tecnológica asiática falleció víctima de la detonación de la batería de su celular, el cual estaba siendo cargado en su dormitorio.

Nazrin Hassan, según información de las autoridades de Malasia, tenía cargando dos móviles cerca de su cama cuando se produjo la tragedia.

La explicación dada por los socorristas es que la explosión incendió el colchón y el ejecutivo perdió la vida producto de las llamas que rápidamente se extendieron por una serie de materiales combustibles que estaban en el dormitorio.

Según un pariente del fallecido, todo apuntaba a que la muerte no se habría producido por las llamas sino por la explosión. Esto, ya que el hombre presentaba heridas en el cráneo producto aparentemente del impacto de una parte del móvil que salió disparada en la detonación.

“¿Quién hubiera creído que esa costumbre tan normal (cargar el celular cerca de la cama) sería la razón para que tres niños quedaran sin su papá? ", declaró el allegado.

En un comunicado, las autoridades malasias pidieron a los usuarios de teléfonos celulares tener una mayor precaución a la hora de poner a cargar sus dispositivos.

Bomberos del país asiático, no obstante, se abstuvieron de relacionar la muerte de Hassan con el impacto de alguna pieza de su celular y aseguraron que hasta no adelantarse exámenes rigurosos no podría llegar a hacerse tal afirmación.

La prematura partida del ejecutivo fue lamentada por Razif Azziz, colega en la compañía que el fallecido comandaba. “El mundo ha perdido a una gran persona”, declaró.