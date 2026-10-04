Vivienda en España: las causas de la escasez y el alza de los alquileres

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España, en un escenario marcado por la escasez de oferta y el aumento de los alquileres. Paloma Tabul, catedrática de economía aplicada de la Universidad de Alicante y especialista en el mercado inmobiliario, explicó en Sala de Prensa de Blu las causas que han llevado a esta situación.

Según Tabul, la crisis financiera de 2007 afectó de manera directa al sector de la construcción español. El cierre del crédito provocó una fuerte reducción de la producción de vivienda y, posteriormente, la recuperación no tuvo el mismo ritmo que el crecimiento de la economía y el empleo.

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“El empleo genera movilidad de la población. En España se llega a la población a donde se genera el empleo, en un entorno en que no hay oferta nueva. Entonces colapsan los mercados de vivienda”, explicó.

¿Por qué aumentó la presión sobre la vivienda?

La especialista señaló que el crecimiento económico generó empleo y movilidad, mientras que la oferta de nuevas viviendas no avanzó al mismo ritmo. A esto se sumó, según indicó, una fuerte llegada de población procedente de otros países y una inmigración residencial proveniente de Europa y del norte de Europa.

Sobre las medidas planteadas para proteger a los hogares vulnerables, Tabul consideró que un problema acumulado durante años no puede solucionarse rápidamente mediante una sola ley.

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“La solución de un problema que se genera en 15 años no se resuelve en 2 días ni por una ley, requiere tiempo. Pero esto el gobierno lo sabe”, precisó.

Falta de financiación y problemas con el suelo

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Para Tabul, uno de los principales obstáculos para recuperar la construcción ha sido la financiación. También mencionó las dificultades relacionadas con el suelo, especialmente porque una parte quedó dentro del sistema financiero después de la crisis.

“La falta de crédito, para mí, ha sido uno de los problemas más graves. La falta de crédito no es el resultante del juego de asignación en el mercado financiero de capitales”, señaló.

La especialista agregó que el problema no consiste únicamente en disponer de suelo, sino en dotarlo de servicios y hacerlo apto para construir. Además, sostuvo que la vivienda accesible tiene menor rentabilidad para el capital privado, por lo que considera necesaria la participación de la política pública.

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“Necesitamos política pública aquí, pero claro, el nivel de necesidad es tan grande que, hasta que el mercado no esté rodando bien y se provea de todo tipo de viviendas a todos los segmentos, no se nos resuelve”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: