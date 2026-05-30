Vuelo de United Airlines realizó aterrizaje forzado: pasajero intentó entrar a la fuerza a la cabina

Momentos de tensión vivieron los pasajeros que se encontraban a bordo de un vuelo de United Airlines, el cual cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis, luego de que un hombre protagonizara un incidente que obligó a la tripulación a activar inmediatamente los protocolos de emergencia y desviar la aeronave para realizar un aterrizaje no programado.

El hecho tuvo lugar en la noche del viernes 29 de mayo en el vuelo UA2005, cuando uno de los viajeros empezó a mostrar comportamientos agresivos que despertaron la preocupación entre los tripulantes y el resto de ocupantes de la aeronave.

Aunque la situación fue controlada sin registrar heridos, las autoridades investigan lo ocurrido para determinar qué fue lo que motivó las acciones del pasajero y cuáles serían las consecuencias que deberá enfrentar el hombre.

Pasajero intentó entrar a la cabina en pleno vuelo

De acuerdo con lo informado por United Airlines, la emergencia se generó luego de que un pasajero alterara el orden al interior de la aeronave mientras se dirigía hacia Minneapolis.

Reportes conocidos por medios estadounidenses dieron a conocer que el hombre intentó en repetidas oportunidades ingresar a la cabina de los pilotos, una conducta que despertó las alarmas de la tripulación y puso en alerta la seguridad de los pasajeros.

Las comunicaciones registradas entre la aeronave y el control terrestre indican que los auxiliares de vuelo y otros miembros del personal lograron contener al individuo tras varios intentos de aproximarse a esa zona restringida.

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Ante el riesgo potencial para la seguridad de los pasajeros, el comandante decidió desviar el vuelo hacia la ciudad de Madison, Wisconsin.

United Airlines flight UA2005 (UAL2005) from Chicago O’Hare to Minneapolis diverted and landed safely in Madison, Wisconsin Friday after an unruly passenger attempted a cockpit breach.



The airline confirmed the flight landed safely to address the security concern and expects to… pic.twitter.com/9se1RbGrVK — GeoTechWar (@geotechwar) May 30, 2026

¿Qué pasó con el hombre? Así reaccionó la Policía

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Una vez la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Madison, agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Dane ingresaron al avión y procedieron a retirar al pasajero involucrado.

Las autoridades confirmaron al medio estadounidense NBC News que el hombre fue puesto bajo custodia sin que se presentaran enfrentamientos adicionales. Posteriormente, la investigación quedó en manos de organismos federales encargados de esclarecer los hechos.

¿Qué pasó con el resto de pasajeros en el vuelo?

Tras la intervención policial y la verificación de las condiciones de seguridad, el vuelo pudo continuar su recorrido hacia Minneapolis.

Aunque el incidente provocó retrasos en el itinerario original, no se reportaron daños materiales ni afectaciones físicas entre quienes viajaban a bordo.

El caso encendió la preocupación por los protocolos de seguridad en la aviación comercial. De hecho, semanas atrás otro vuelo de la misma aerolínea registró una situación similar en Newark, donde un pasajero fue detenido después de protagonizar un altercado e intentar abrir una puerta de la aeronave.

Las autoridades estadounidenses recordaron que cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad de un vuelo puede derivar en procesos penales y sanciones económicas que alcanzan miles de dólares, además de restricciones para volver a viajar en aerolíneas comerciales.