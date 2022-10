A exreina de Santander, recuperada del COVID-19, no la dejaron entrar a su casa

La exreina de Santander, María Claudia Peñuela, vive su propio calvario tras recuperarse del coronavirus luego de que permaneciera aislada en el hotel Dann Carlton de Bucaramanga.

La mujer, quien llegó desde España el pasado 13 marzo, estuvo por más de un mes en el lujoso hotel hasta que por una acción de tutela y dar negativo en las pruebas del COVID – 19, le permitieron abandonar el lugar.

Publicidad

Sin embargo, según denuncia la exreina, al llegar al apartamento de sus papás en la mañana de este martes, los residentes y la junta directiva del edificio no le permitieron la entrada.

“Hago este video para solicitar un llamado a la comunidad, donde no me dejan ingresar al edificio, a mi casa, al edificio Quintanar de la Loma, me encuentro en este momento, aquí fuera en la calle”, contó.

A la reina Santandereana María Claudia Peñuela , totalmente curada del coronavirus, no la dejan ingresar al edificio donde reside su familia. pic.twitter.com/x8NgGBIDNA — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) April 28, 2020

La mujer fue enfática en responsabilizar a los administradores del edificio.

Publicidad

“No dejan entrar, la administración no lo permite, la junta directiva tampoco, simplemente me dicen que no puedo ingresar, que debo esperar afuera, es demasiado discriminatoria, se pasan, me encuentro bien de salud”, dijo.

¿Discriminación? La exreina de Santander, María Claudia Peñuela, quien se recuperó del coronavirus, intentó ingresar al apartamento de sus padres en Bucaramanga, sin embargo, los residentes no la dejaron entrar. La mujer se traslada en ambulancia hacia otro lugar #VocesySonidos pic.twitter.com/nTtdfEfbFA — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) April 28, 2020

Publicidad