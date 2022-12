A hoy, no hay correlación entre explosión y masacre de jóvenes: Policía de Cali

El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía de Cali, dijo en BLU Radio que no existe una correlación entre el estallido de una granada en el barrio Llano verde y la masacre de cinco jóvenes en esa misma zona.

“Hasta el momento no tenemos ninguna correlación entre un hecho y el otro”, dijo.

El comandante de la Policía dijo que en esa ciudad convergen las fuerzas criminales del narcotráfico y que, a eso, probablemente se deban las últimas acciones.

“Necesitan componer, necesitan ajusticiar porque creen que de esa manera pueden controlar la acción de la fuerza pública”, dijo.

El oficial manifestó que desde el trabajo de investigación no pueden sostener las hipótesis que indican que los dueños del cañaduzal pudieron haber confundido a los jóvenes asesinados con delincuentes.

“Nosotros no podemos darles fuerza a esas hipótesis”, dijo tras agregar que la investigación hace parte de la reserva y no da detalles para no afectar los avances.

Este miércoles en la noche, en el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, estalló un explosivo que dejó varios heridos.

Delincuentes lanzaron una granada frente al CAI de la Policía de ese barrio, el mismo en el que residían los cinco menores que fueron masacrados en un cañaduzal el pasado martes.