“A las candidatas mujeres nos han buscado invisibilizar”: Viviane Morales

La carrera hacia la Presidencia es un camino duro, más cuando se es mujer. Así lo sugiere la candidata por el Partido somos, Viviane Morales, quien reclama mayor protagonismo de las aspirantes mujeres en los debates de candidatos que se organizan en medios de comunicación.

Según Morales, “a las mujeres las han buscado invisibilizar”. Explica que “en los debates ninguno de los candidatos fue capaz de levantar su voz y decir: ‘aquí exigimos la voz de las mujeres candidatas a la Presidencia’”.

Publicidad

La exfiscal general y también excongresista dijo también que el Partido Liberal, en el que militó durante 24 años, le tendió una “trampa” para que no pudiera aspirar al cargo más importante del país.

Por eso, dice, tuvo que “buscar un camino independiente. Luego tuve el aval de un partido político casi que renaciendo y después viene una demanda de revocatoria de la inscripción”.

“Hemos tenido una demora inmensa porque llevamos un mes y medio de campaña, pero lleva mes y medio el proceso de revocatoria. (…) Eso le pone una carga de incertidumbre que es muy jarta para una campaña”, añade Morales, al agregar que a Colombia “se le olvidó lo que es ser liberal”.

“Pienso que la gente ya entendió que el Partido Liberal es neoliberal y no liberal. El liberalismo supone el disenso. Los estatutos del Partido Liberal hablan de que los mecanismos de participación democrática son los mecanismos por los cuales se deben resolver las grandes decisiones de un país, yo lo que hice fue proponer un referendo que quería definir quiénes podían adoptar los niños que no tienen un hogar”, explicó.

Publicidad

En referencia a su pensamiento, dice que “lo tachan como un gran pecado dentro de un pensamiento liberal. Para mí no lo es porque yo estaba proponiendo (…) En cambio sí creo que ser liberal es aceptar el disenso, la discusión, proteger y buscar medidas que ayuden a la justicia social”.

Y es que Viviane Morales se define como cristiana evangélica, aunque dice que eso lo han intentado caricaturizar al preguntarle si, de llegar a la Casa de Nariño gobernaría “con la Biblia”.

Publicidad

“Entiendo que estamos en una competencia dentro de una democracia que se sustenta en principios como el pluralismo. Como la posibilidad de que existan diferentes expresiones y creencias, el respeto al otro, el respeto a las minorías, esa es mi convicción”, explicó.

Añadió, en ese sentido, que tiene “una cosmovisión que parte de principios cristianos que no chocan con los principios fundamentales en la Constitución. Con la igualdad, con la búsqueda de la justicia social, luchar por los que más necesitan y no tienen voz. Ese es mi credo cristiano y han tratado de caricaturizar, me han preguntado si voy a gobernar con la Biblia”.