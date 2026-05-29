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A Petro lo pusieron a hacer la rutina de los soldados del Ejército durante entrevista

El presidente Gustavo Petro estuvo compartiendo con los soldados del Ejército Nacional y ejerciendo sus labores del día a día desde tender la cama o compartir en el comedor comunitario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En medio de una entrevista con el podcast de 'Por La Ventana', el presidente Gustavo Petro vivió una jornada visitando algunas instalaciones del Ejército Nacional compartiendo con soldados y haciendo algunas actividades que ejercen en el día a día, además le sirvió el almuerzo a algunos uniformados en el rancho de la tropa.

Primero el jefe de Estado se movilizó al alojamiento del Ejército y, allí, llevó a cabo la diana militar en donde en un plazo de 15 minutos debe prepararse un soldado, por ende, lo pusieron junto a los entrevistadores a tender la cama del alojamiento en un plazo corto en donde las sabanas debían quedar templadas, en donde todos fallaron en el intento, incluyendo el presidente.

A Petro lo pusieron a hacer la rutina de los soldados del Ejército (2).jpg
Foto: YouTube Sancocho Trifásico

Luego se movilizaron al rancho de la tropa, en donde recibieron implementos de aseo para servirles el almuerzo a los soldados que se encontraban presentes en ese momento, una actividad que tuvo poca duración y terminaron almorzando también al lado de todos los uniformados del Ejército Nacional.

Petro contó algunas de sus anécdotas, al igual cuáles son sus comidas favoritas y cómo aprendió a cocinar a lo largo de su vida, mientras compartían algunos chistes entre ellos sin entrar en detalles en temas políticos o de interés público.

Los miembros del podcast también se reunieron con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en donde conversaron sobre su vida personal y recuerdos del funcionario a lo largo de su vida política.

Con esta entrevista, es la segunda vez que el presidente se reúne en una entrevista con un influencer como pasó hace algunos meses con Westcol en donde hablaron temas de interés nacional.

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