Entre anuncios de paneles solares y críticas políticas, Petro cerró su gira en Barranquilla

El presidente Gustavo Petro cerró este viernes en Barranquilla la agenda que desarrolló durante la semana en la región Caribe con un evento en la Plaza de la Paz enfocado en transición energética. Esto luego de haber aterrizado en Santa Marta, el martes; Sincelejo, el miércoles; y Barranquilla el jueves.

Durante su intervención, el mandatario se refirió al programa Colombia Solar, una iniciativa que contempla la instalación de paneles solares en techos de viviendas en diferentes zonas del país. Según lo anunciado, el proyecto cuenta con recursos por 8 billones de pesos en vigencias futuras para beneficiar a un millón de hogares. En Barranquilla se prevé la instalación de 500 kits solares y ya se han realizado alrededor de 5.000 caracterizaciones de viviendas para su eventual implementación.

Petro aseguró que la energía solar ha ganado participación dentro del sistema eléctrico nacional y mencionó avances en la conformación de comunidades energéticas. Además, aprovechó su discurso para lanzar cuestionamientos a sectores políticos de la región, entre ellos el alcalde Alex Char. Sin mencionar nombres inicialmente, criticó lo que calificó como intereses asociados a negocios inmobiliarios y sostuvo que deberían priorizarse proyectos relacionados con educación, tecnología, energía y desarrollo social.

“Porque primero, antes que hablar de mega data centers, de centros universitarios, de educación gratuita, de reforma agraria en los alrededores, o de poner paneles solares en los techos, como hoy acabo de hacer. Prefieren los negocitos oscuros del club y cómo se puede participar de las estafas inmobiliarias del norte de la ciudad”, afirmó.



La jornada en Barranquilla también incluyó una visita al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, donde fue presentada la nueva zona de llegadas nacionales como parte de las obras de recuperación y modernización de la terminal aérea.