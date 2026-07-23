“A punta de paneles solares no se evita un apagón”: Andesco sobre plan de Petro ante El Niño

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, calificó de tardía la reacción del Gobierno frente al riesgo por un inminente fenómeno de El Niño y sostuvo que el Ejecutivo ignoró las advertencias que el gremio hizo desde hace más de un año. "Realmente, es penoso oír al Gobierno Nacional hablando del fenómeno del Niño, como si fuera algo que no se hubiera podido prever desde hace rato", afirmó.

Las declaraciones se dan luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de destinar 4 billones de pesos para impulsar la instalación de paneles solares en el país para enfrentar la sequía. Sanchez aseguró que destinar esos recursos a la generación de energía solar no resolverán el riesgo de desabastecimiento eléctrico y pidió al Gobierno priorizar el pago de subsidios y las deudas con las empresas del sector.

El dirigente gremial cuestionó que se destinen recursos a la estrategia de paneles solares en medio de las dificultades financieras que enfrenta el sistema eléctrico. "Va a destinar 4 billones de pesos, supuestamente, para paneles solares en Colombia. Con eso no se puede evitar el apagón. Lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es priorizar el presupuesto para entregar esos recursos y pagar los subsidios de energía y gas”, aseguró Sánchez.

En su lugar, insistió en que el Gobierno debe concentrar esos recursos en el pago de los subsidios de energía y gas y en saldar las obligaciones pendientes con el sector. Según explicó, las plantas térmicas aportarán más del 55 % de la energía firme durante el próximo fenómeno de El Niño y, si continúan los problemas de liquidez, "podemos tener un apagón que también es financiero".



Sánchez advirtió además que una interrupción del servicio eléctrico tendría un fuerte impacto sobre la economía nacional. Según dijo, un apagón podría representar pérdidas de entre 1.8 y 2.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Las críticas fueron respaldadas por el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, quien afirmó que la energía solar es un aporte importante para la matriz energética, pero no puede garantizar por sí sola el abastecimiento del país.

"Toda fuente de generación ayuda, pero el país no va a poder abastecer la noche a punta de sol. A menos de que tengamos un sol nocturno, eso no va a funcionar", señaló. Por ello, sostuvo que antes de una expansión masiva de la energía solar será necesario modificar las reglas del mercado eléctrico para permitir que este tipo de tecnologías sean competitivas.