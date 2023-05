Abuela de niños perdidos en Guaviare: "Deben estar cansados, necesitamos más gente para buscarlos"

Han transcurrido más de 24 horas desde que se informó sobre la supuesta aparición de los cuatro niños perdidos en Guaviare, pero esta información resultó no estar confirmada.

Esta situación aumenta la incertidumbre de la familia, quienes no pierden la esperanza de que las tres niñas y el niño se mantengan con vida, pero temen que el cansancio y las difíciles condiciones representen un riesgo para ellos.

Fátima Valencia, abuela de los pequeños, ha pedido más refuerzos para intensificar la búsqueda. Aunque agradece el trabajo de las fuerzas especiales y las comunidades indígenas que se han unido a la búsqueda, siente que se está tardando demasiado en encontrarlos con vida.

"Esto me preocupa, ya ha pasado mucho tiempo, ellos deben estar muy agotados, ya no pueden seguir así. Necesito que se sume más gente y que nos apoyen como indígenas", expresó.

Hoy se cumplen 18 días desde el accidente de la aeronave en límites entre Caquetá y Guaviare en la que viajaban los menores junto a su madre, quien falleció en el impacto, así como dos adultos más, incluyendo al piloto.

Fidencio Valencia, abuelo de los niños, también ha pedido ayuda a las comunidades indígenas del Caquetá, Guaviare y Vaupés.

"Le pido a mis abuelos indígenas de mi territorio que me ayuden, que esos niños son mi fruto, mi semilla y mi sangre. Que me ayuden y me los entreguen o que los protejan en un lugar seguro", aseguró.

El abuelo también teme que los menores estén asustados por el impacto del accidente y lo sucedido con su madre, lo que podría estar llevándolos a esconderse.

"Ellos están acostumbrados a la selva, pero el impacto del accidente los ha dejado con miedo, por eso se esconden y desconfían al ver lo que pasó con su mamá. Ellos no entienden que los estamos buscando", agregó.

Actualmente, más de 100 miembros de las fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea, junto con indígenas nativos de la zona, continúan la búsqueda día y noche en esta operación de rescate que han denominado "Esperanza".

