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Accidente en vía Cumural - Paratebueno deja tres muertos y varios heridos

El accidente se registró entre un bus y un vehículo particular.

accicente en vía Cumural - Paratebueno (1).jpg
Accicente en vía Cumural - Paratebueno.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

En redes sociales circulan videos en los que se ve un grave accidente entre un carro particular y un bus de Transportes Morichal. La parte delantera del vehículo quedó debajo del bus, por lo que se presume que las personas que abordaban este carro murieron.

Preliminarmente se conoció que las víctimas fatales serían tres, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de muertos ni heridos, tampoco las razones por las que se produjo el accidente.

En desarrollo...

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