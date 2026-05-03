Accidente en vía Cumural - Paratebueno deja tres muertos y varios heridos

En redes sociales circulan videos en los que se ve un grave accidente entre un carro particular y un bus de Transportes Morichal. La parte delantera del vehículo quedó debajo del bus, por lo que se presume que las personas que abordaban este carro murieron.

Preliminarmente se conoció que las víctimas fatales serían tres, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de muertos ni heridos, tampoco las razones por las que se produjo el accidente.

Vía Villavicencio-Yopal- Paratebueno- Accidente de tránsito se Confirman tres (3) Personas Fallecen, entre ellas una menor de (6 años) , eran integrantes de una misma familia . Choque de frente, entre un Bus de la Empresa Morichal y un vehículo particular de placas JOU-248. pic.twitter.com/hanBpEciOV — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) May 3, 2026

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