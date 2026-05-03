Accidente en espectáculo de Monster Truck deja varios heridos en Popayán, Cauca

Una jornada de entretenimiento terminó en tragedia este domingo en Popayán, Cauca, luego de que se presentara un grave accidente durante el evento Monster Truck 2026, que se llevaba a cabo en el lote Bulevar Rose.

En medio del espectáculo, uno de los vehículos participantes, conducido por una mujer, se salió de control tras realizar una maniobra y terminó embistiendo a un grupo de espectadores. El hecho dejó, de manera preliminar, al menos 15 personas heridas, entre ellas algunos menores de edad.

Videos que circulan en redes sociales evidencian cómo el automotor supera un obstáculo como parte del espectáculo, pero al descender no logra detenerse ni retomar el control, avanzando directamente hacia la zona donde se encontraba el público.

De acuerdo con versiones iniciales entregadas por las autoridades, el vehículo también impactó contra un poste de energía.



“Uno de estos carros pierde el control y termina yéndose contra un grupo de asistentes, chocando además contra un poste en una vía cercana. Varias personas resultaron lesionadas y las ambulancias acudieron de inmediato”, señalaron desde la Policía de Popayán, que aún trabaja en la consolidación del balance oficial.

Tras la emergencia, organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, hacen presencia en el lugar para atender a los heridos. Varias ambulancias trasladan a esta hora a las víctimas a centros médicos de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se entregue un informe más detallado sobre el estado de salud de los afectados y si hay personas fallecidas.