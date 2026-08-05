Acolgen pide a la Procuraduría vigilar investigaciones contra generadores de energía

La presidenta de Acolgen, Nathalia Gutiérrez, solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer un acompañamiento preventivo, integral y permanente sobre las actuaciones de las autoridades frente al sector generador de energía.

La petición se conoció luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciara una investigación contra tres agentes generadores, una medida que el gremio considera no puede analizarse de manera aislada.

Según la dirigente gremial, la investigación hace parte de una serie de decisiones que, en su criterio, han representado un “hostigamiento institucional” contra los generadores durante los últimos cuatro años, cuestionando de esta forma lo que considera una serie de decisiones que han afectado al sector: la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y con dificultades financieras, señalamientos públicos, comparaciones con actividades delictivas, cambios constantes en las reglas del mercado y el desconocimiento de la institucionalidad técnica del sistema eléctrico.

1/4 El anuncio realizado por la @sicsuper sobre una investigación contra tres agentes generadores de energía no puede analizarse como un hecho aislado. Es el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador. Abro hilo 🧵 https://t.co/ljKR1cIJat — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) August 5, 2026

Además, aseguró que estas medidas han afectado las condiciones para la inversión en el sector energético, debilitando la confianza de los inversionistas y aumentando los riesgos para el abastecimiento de energía en el país. En ese sentido, advirtió que el entorno regulatorio y los mensajes enviados por las autoridades podrían comprometer la estabilidad del mercado eléctrico colombiano.



"A pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superintendencia de Servicios Públicos intensifican investigaciones y anuncios con los que pretenden instalar la narrativa de que los generadores son responsables de una crisis originada, en buena medida, por decisiones y omisiones del Gobierno de Gustavo Petro. ¿Hasta dónde llegará este show?", afirmó la presidenta de Acolgen en su cuenta de X.

Por esta razón, Acolgen pidió a la Procuraduría supervisar el desarrollo de estos procesos para garantizar el respeto por la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad. El gremio reiteró que su llamado busca preservar la estabilidad del mercado eléctrico y asegurar que las decisiones de las autoridades se adopten con criterios técnicos.