Rusinque defiende cargos a Enel, Celsia y AES por presunta manipulación en la bolsa de energía

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la investigación contra varias empresas generadoras de energía no responde a hechos recientes, sino a un proceso iniciado hace más de tres años tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía.

La funcionaria explicó que la actuación administrativa busca establecer si algunos agentes del mercado habrían mantenido artificialmente altos los precios de la energía en bolsa, pese a existir condiciones favorables de disponibilidad hídrica que, en teoría, debían reducir los costos para los usuarios.

Investigación comenzó con una denuncia presentada en 2022

Rusinque precisó que el expediente se originó por una denuncia radicada en enero de 2022 y que durante estos años la Superintendencia recopiló información mediante visitas administrativas e inspecciones tanto a empresas generadoras como a XM, operador de la bolsa de energía.



“Esta no es una investigación que responda a nada ligado a la coyuntura. Esta investigación inicia con una denuncia que interpone el Ministerio de Minas en enero del 2022. Después de una investigación rigurosa se pudo determinar que había unas conductas que eventualmente estarían en un marco de violación del régimen legal en Colombia”, explicó Rusinque.

La superintendente señaló que cerca del 76 % de la energía del país proviene de fuentes hídricas, por lo que el precio ofertado en el mercado debería reflejar la disponibilidad del recurso.

“En un momento que hay abundancia del recurso hídrico, se supone que el precio de la energía debería bajar. Lo que observó la Delegatura fue que los generadores mantenían de una manera artificial el precio que presentaban en bolsa como si estuviéramos en un marco de escasez”, afirmó ta también ministra de Justicia encargada.

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Según indicó, esa conducta habría provocado un encarecimiento del servicio para los consumidores.

¿Qué pruebas tiene la SIC y cuáles podrían ser las sanciones?

Sobre el material probatorio, Rusinque indicó que la investigación se fundamenta en la información suministrada por los propios generadores de energía y por XM.

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“Estas conclusiones las sacamos de las mismas pruebas y de la misma información generada por los generadores”, precisó. Respecto a las eventuales consecuencias, explicó que la legislación contempla sanciones económicas y medidas administrativas encaminadas a corregir comportamientos que afecten la libre competencia.

“Se pueden tomar una serie de medidas administrativas tendientes a corregir esos comportamientos que falsean el sistema y que van en detrimento de las condiciones de los consumidores", agregó.

Cielo Rusinque confirmó que dejará la Superintendencia el 7 de agosto

Durante la entrevista, la superintendente confirmó que presentará su renuncia a partir del 7 de agosto, coincidiendo con el cambio de gobierno.

No obstante, aseguró que la investigación seguirá su curso porque la entidad dejará un funcionario encargado mientras el nuevo Ejecutivo designa al reemplazo.

“Siempre hay un principio de continuidad en el servicio y siempre se dejan unos encargos. Al momento que se acepte mi renuncia se dejará una persona encargada a la espera de la provisión que haga el gobierno electo”, detalló la superintendente.

Escuche la entrevista completa aquí: