Actitud de Clara Rojas es despectiva e inhumana: José Crisanto Gómez

José Crisanto Gómez, quien cuidó en cautiverio al hijo de Clara Rojas, agradeció a la Fundación Defensa de Inocentes, liderada por el exsecuestrado por las Farc Sigifredo López, y a quienes asumieron su defensa. (Absuelto José Crisanto Gómez, quien cuidó en cautiverio a hijo de Clara Rojas).

“Nunca había cometido esos delitos por los que me acusaba la Fiscalía en su momento y menos por lo que me condenó el Tribunal de Villavicencio, 33 años de cárcel y una multa de 3 mil millones de pesos”, manifestó el campesino a quien lo absolvió la Corte Suprema de Justicia. (No me parece que Crisanto sea el pobre campesino, él es inteligente: Clara Rojas).

“Los años que estuve privado de la libertad fue de manera injusta. Nunca había cometido esos delitos, siempre actué de buena fe. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para contribuir a salvar la vida de ese niño sin saber de quién se trataba, siempre he dicho la verdad”, agregó Gómez. (La historia de Crisanto Gómez, el hombre que cuidó al niño símbolo del secuestro).

Con respecto a Clara Rojas y a quienes lo acusaron dijo que no tiene resentimientos. “Siempre actué como deberíamos actuar todos los colombianos, con un principio de solidaridad”.

“El solo hecho de saber que contribuí a salvar la vida de un inocente y que está vivo y junto a su madre es un logro muy grande, siento una satisfacción como ser humano (…) son momentos muy difíciles los que me ha tocado vivir, todo ha cambiado”, afirmó.

“No tengo rencores con nadie pero también he dicho que me ha parecido demasiado despectiva e inhumana la actitud de la señora Clara Rojas. Hoy más que nunca veo con tristeza cómo el Partido Liberal llega a la situación de poner a una persona de estas como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá (…) personas como ella no hacen bien a la democracia ni a las esperanzas que tiene el pueblo colombiano”, puntualizó.